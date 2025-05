Conte alla Juventus, colpo di scena: “Ha già parlato con un bianconero”

La telenovela riguardante il futuro di Antonio Conte si sta arricchendo di particolari sempre più intriganti: la svolta che spariglia le carte

Sono giorni di calma apparente nel quartier generale della Juventus. Con una qualificazione alla prossima edizione della Champions League ancora tutta da conquistare, i bianconeri non possono ancora garantirsi una progettualità nel medio-lungo periodo. Obiettivo minimo stagionale, il quarto posto rappresenterebbe un autentico spartiacque in termini economico-finanziari.

Con tutto ciò che ne conseguirebbe – ovviamente – anche in chiave allenatori. Ad Igor Tudor – in realtà – potrebbe anche non bastare portare la Juve in Champions per allungare la sua esperienza all’ombra della Mole. Il particolare contratto fatto firmare al tecnico croato non può essere trascurato. Che sia stata una mossa per potersi ritagliare spiragli di manovra per un altro allenatore non è prematuro ipotizzarlo. In realtà un altro tassello da incastrare in un mosaico ancora tutto da costruire riguarda la posizione di Giuntoli. Elkann provvederà a completare un altro ribaltone dirigenziale? E in caso affermativo, quanto questa scelta influenzerà quella preminente riguardante l’eventuale nuova guida tecnica?

Conte-Juventus, resa dei conti: “Contatto con Bremer”

In tutto questo il nome di Antonio Conte continua ad essere accostato con una certa insistenza al mondo Juve. Qualora dovessero configurarsi le premesse per un clamoroso addio tra il tecnico pugliese e il Napoli, i bianconeri sarebbero lì, pronti a sfruttare un’occasione che nelle idee di Elkann rappresenterebbe lo scenario ideale per provare a riportare la Juve ai vertici del calcio italiano.

Intervenuto nel corso della diretta Twitch di ‘Controcalcio’, Fabio Bergomi ha rincarato la dose sull’argomento svelando un particolare che, se dovesse essere confermato, rappresenterebbe molto più di un semplice indizio. Secondo Bergomi, infatti, ci sarebbero già stati dei “dialoghi tra Conte e alcuni calciatori della Juventus, uno di questi sarebbe Bremer“. In quest’ottica, la separazione anticipata tra Conte e il Napoli sarebbe certa “al 100%”. Che possa non bastare agli Azzurri la prospettiva di un mercato importante per riuscire a convincere il suo allenatore della bontà del progetto partenopeo?

Ai posteri l’ardua sentenza. La sensazione è che la sempre più probabile vittoria dello Scudetto poco o nulla cambierebbe nei pensieri dell’ex CT della Nazionale. Dal canto suo, la Juventus continua a vigilare, pronta a far saltare il banco da un momento all’altro. Un gioco di scacchi e di contromosse destinato a far parlare di sé ancora a lungo.