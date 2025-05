Clamoroso Roma, Radio Manà Manà: “Sono stati allontanati dai Friedkin”

Il nuovo ciclo della Roma è pronto a decollare: la svolta annunciata in radio rappresenta un vero e proprio turning point

Sono giorni molto importanti per il futuro della Roma, dentro e fuori dal campo. Al lavoro per preparare la delicatissima sfida del Gewiss Stadium contro l’Atalanta, la compagine di Claudio Ranieri vuole continuare a cullare il sogno chiamato Champions League. Dopo aver agguantato il quarto posto – occupato in coabitazione con la Juventus – l’occasione sta diventando sempre più ghiotta.

Ma non è finita qui. L’arrivo dei Friedkin al ‘Fulvio Bernardini’ di Trigoria non è di certo passato inosservato. Oltre a delineare la strategia da seguire per la nomina dell’allenatore che raccoglierà l’eredità di Claudio Ranieri, i Friedkin sono chiamati a rimodulare in maniera importante le leve dirigenziali. Tema – quest’ultimo – finito da tempo nell’agenda dei proprietari americani della Roma che ora sarebbero passati alla fase operativa. In attesa di definire l’arrivo del nuovo CEO, secondo quanto riferito da Radio Manà Manà Sport in giornata due tasselli importanti si sarebbero aggiunti al nuovo mosaico che hanno in mente di costruire i Friedkin.

Colpo di scena Roma, Radio Manà Manà: “Allontanati due dirigenti”

Stando alla fonte sopra citata, infatti, in giornata sarebbero stati allontanati due figure dirigenziali da Trigoria. Non si tratterebbe di un licenziamento; piuttosto, di un allontanamento momentaneo dei due dirigenti. Una sorta di sospensione – insomma – alla quale dovrebbero far seguito nuovi importanti aggiornamenti nel corso dei prossimi giorni.

A tal proposito, ricordiamo come una situazione per certi aspetti analoghi – nei risvolti che potrebbe assumere – si è materializzata nei mesi scorsi con Anna Rabuano che, prima di essere licenziata, vide prima ‘congelato’ il suo ruolo. Ad ogni modo, non sono state ancora spiegate le motivazioni che avrebbero portato a questo restyling. Probabile, però, che se laddove venisse confermato, tutto questo potrebbe ad un nuovo restyling con il concomitante ingresso di altre figure in società. Vi forniremo ulteriori ragguagli, insomma, se e quando trapeleranno novità a riguardo.