Dal Milan alla Juve, addio Giuntoli: preso il nuovo DS

Nuovo DS e rivoluzione Juventus dopo l’addio di Giuntoli: dal Milan ai bianconeri. Ecco gli ultimi clamorosi aggiornamenti.

Con una fase di grandi cambiamenti che attende una pluralità di squadre nel corso delle prossime settimane, anche la Juventus non è esente da voci, decisioni e grandi novità all’orizzonte. Lo restituisce bene anche l’insieme di cambiamenti vissuti nel corso di questa stagione e, consequenzialmente, l’emersione di una serie di errori da parte di Giuntoli e colleghi nel recente passato, destinati a divenire oggetto di attenzione e intervento da parte degli stessi addetti ai lavori.

I dossier aperti in quel di Torino, a differenza degli scorsi anni, non interesseranno dunque solamente il calciomercato ma anche la ridefinizione di un progetto tecnico ufficialmente fallito a marzo con l’esonero di Thiago Motta e che, ad oggi, vede i bianconeri costretti, a distanza di solamente dodici mesi, a dover intervenire per catalizzare nuovi percorsi.

Al netto delle impervie vie per arrivare in Champions League, la posizione di Igor Tudor potrebbe non essere confermata anche in caso di arrivo alla massima competizione continentale, obiettivo minimo di una stagione a dir poco complicata.

Addio Giuntoli e rivoluzione Juventus: c’è anche Massara come nuovo DS

Oltre all’allenatore, appunto, le attenzioni saranno poi rivolte al calciomercato e alla ridefinizione di una squadra calibrata sulle esigenze dell’ex tecnico del Bologna e che, nel corso di questi mesi, ha palesato dei limiti di fronte ai quali sarebbe controproducente continuare a palesare voluta miopia.

Ecco, dunque, che si spiega l’attesa per un’estate che potrebbe vedere apportare importantissimi modifiche all’interno di una squadra già profondamente rimodernata e cambiata in questi mesi dopo l’addio di Massimiliano Allegri. Cadute, metaforicamente, le teste di due allenatori nel corso di un solo anno, non è a questo punto da escludersi un intervento da parte della società anche a livelli più elevati, catalizzando in questo modo una novità progettuale totale.

Non casualmente, sul banco degli imputati dei recenti fallimenti juventini, resta proprio Cristiano Giuntoli, autore in queste ore del riscatto ufficiale di Kelly ma potenzialmente destinato ad essere oggetto di valutazione fra qualche settimana. Nello specifico, su eventuali candidati a ricoprire il suo ruolo di DS, arrivano aggiornamenti da parte del giornalista Mirko Nicolino che riferisce come siano in aumento le quotazioni per l’ex Milan e Roma Frederic Massara, mentre starebbero diminuendo le possibilità di vedere Sartori in bianconero. Stasi totale, invece, circa lo scenario di firma da parte di Tognozzi.