Juve, è chiusa davvero: la clausola di Osimhen è cambiata

La clausola di Osimhen è cambiata, arriva l’annuncio che gela la Juventus: ecco le ultime di calciomercato. Adesso è davvero finita!

Con una stagione finora al di sotto delle aspettative e che sta vedendo gli uomini di Igor Tudor lottare unicamente per salvare il minimo e sindacale obiettivo di approdare alla prossima Champions League, queste settimane stanno fornendo indicazioni di non poco conto circa quelle che potrebbero essere le evoluzioni in casa Juventus per gli anni a venire. Come noto, infatti, attente ponderazioni attenderanno l’operato di Giuntoli e colleghi, con lo stesso DS oggetto di attenzioni e valutazioni da parte della società.

Innegabile, infatti, la presenza dello stesso dirigente ex Napoli nella lista di imputati principali per i fallimenti tecnici e dirigenziali della Vecchia Signora nel corso di quest’ultimo anno, con il progetto Thiago Motta mai effettivamente decollato e con un impatto da parte del tecnico ex Bologna tutt’altro che roseo quanto le aspettative iniziali.

A circa due mesi dal suo esonero, giustificato dall’eliminazione in Coppa Italia e Champions League, oltre che da un rendimento in campionato che, ad oggi, vede Vlahovic e colleghi non ancora certi di un approdo tra le prime quattro, la situazione in quel di Torino resta delicata e in pieno divenire.

Osimhen alla Juventus, l’annuncio che cambia tutto: la clausola da 75 milioni e la postilla anti-Serie A

Dopo il Mondiale per Club, infatti, la dirigenza inizierà a fare i conti sia con la posizione del tecnico croato, che con gli apparecchiamenti di un calciomercato che non poche novità potrebbe assicurare in vista dell’imminente futuro.

Nello specifico, la posizione di Tudor pare legata all’approdo alla prossima Champions League, sebbene la variabile Conte e quel generico valzer di panchine che attende la Serie A paia ad oggi destinato ad impattare anche in casa bianconera, indipendentemente dal piazzamento finale della squadra.

Sul fronte calciomercato, in un momento di grandi incertezze, si segnala, invece, la consapevolezza di dover intervenire con lucidità e lungimiranza, soprattutto tra le fila di un attacco che, con ogni probabilità, saluterà Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, ad un solo anno dalla scadenza contrattuale, è reduce dall’ennesima stagione di grandi difficoltà e condotta al di sotto delle aspettative.

Per questo motivo, con il sempre più improbabile riscatto di un altro elemento divenuto impalpabile come Kolo Muani, a Torino stanno prendendo in considerazione diverse soluzioni offensive. Tra le varie, pareva poter rientrare anche Victor Osimhen, nome caro e noto a Giuntoli, al netto delle complicazioni legato a prezzo e interessi provenienti dalla Premier League.

Il profilo del nigeriano, però, pare a questo punto destinato a dover essere depennato in modo ufficiale e definitivo dalla lista della Juventus, almeno stando all’annuncio di Valter De Maggio a Radio Kiss Kiss. “Tutti quanti sappiamo della clausola di 75 milioni per Osimhen, ma vi fornisco ora una notizia esclusiva. Nel contratto di Osimhen col Napoli, infatti, c’è una postilla molto chiara che recita come la clausola gli imponga di non poter giocare in Serie A“.