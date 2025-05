Napoli, è tutto finito: classifica Serie A, verdetto UFFICIALE

Il club partenopeo ha da poco ricevuto la notizia dal Giudice Sportivo: la classifica è decisa, annuncio ufficiale

Il traguardo è davvero vicino. Non c’è ancora la matematica certezza di un titolo davvero insperato ad inizio stagione, ma la strada si è fatta, nelle ultime settimane, davvero in discesa.

La squadra partenopea allenata da Antonio Conte, davvero infallibile quando si tratta di portare a termine una missione addirittura insperata dopo il disastro della scorsa annata, è davvero vicina a conquistare il secondo titolo nazionale negli ultimi 3 anni.

La resilienza. il remare tutti dalla stessa parte, le motivazioni extra che il tecnico salentini ha trasmesso ai suoi ragazzi hanno fatto la differenza, complice lo sfibrante doppio impegno (addirittura triplo, se consideriamo la Coppa Italia da cui l’Inter è stata eliminata solo lo scorso 23 aprile) della rivale Inter sul binario Serie A-Champions League.

Sebbene l’attenzione di tutto l’ambiente sia ovviamente focalizzata sulle sorti della sezione maschile del club, nella scorsa settimana la notizia di un ricorso presentato dalla Sampdoria Women contro l’omologazione di un risultato che aveva consentito, in prima battuta, al Napoli Women di festeggiare la permanenza in Serie A con un turno d’anticipo, aveva messo in allarme i vertici istituzionali e non della società campana.

L’oggetto del contendere – le presunte irregolarità regolamentari di cui si sarebbe ‘macchiato’ il Como Women nel match vinto contro il club ligure lo scorso 3 maggio – è stato finalmente dipanato dal Giudice Sportivo. Che ha emesso la sua sentenza in via definitiva e ufficiale.

Napoli Women, ufficiale la salvezza: respinto il ricorso della Sampdoria

“Nel reclamo della soc. Sampdoria si sostiene che la Soc. Como ha schierato in campo solo otto calciatrici cd.

“formate”: Aprile (2000), Picchi (1997), Schroffenegger (1991), Gilardi (2003), Ruma (2006), Soggiu (2003),

Guagni (1987) e Marchiori (2006). Tale violazione, concretizzandosi nell’impiego di calciatore in posizione irregolare, darebbe luogo alla violazione dell’art. 10 CGS, giustificando l’applicazione della sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3 a carico della società responsabile“, si legge nel preambolo della sentenza emessa dal Giudice Sportivo a soli 90′ dalla fine della poule salvezza che dovrà stabilire l’unica squadra retrocessa in B nella stagione 2025/26.

Qualora il Giudice avesse accettato il ricorso delle genovesi, la Samp sarebbe salita a quota 13 punti, tallonando ad una sola lunghezza di distanza il Napoli, che proprio lo scorso 27 aprile aveva vinto un caldissimo scontro diretto per 2-1, che già aveva festeggiato la salvezza al fischio finale del citato Samp-Como di sabato 3 maggio. Pericolo scampato, invece.

“Dall’esame degli atti ufficiali della gara, e in particolare dalla distinta della Soc. Como Women, emerge in effetti che la Società in questione ha regolarmente schierato fin dall’inizio undici calciatrici “formate” nel rispetto delle norme regolatrici della partecipazione alla gara. Va evidenziato che la stessa reclamante formuli i propri addebiti in maniera meramente probabilistica e

presuntiva. Anche la citata giurisprudenza della C.A.F., peraltro senza riferimenti identificativi, appare del tutto

inconferente“, si legge nelle prime note trasmesse dalla FIGC.

“Risulta quindi evidente che nessuna violazione vi sia stata da parte della Soc. Como Women della citata disposizione del Regolamento della competizione che prevede, quando in distinta siano inserite 22 calciatrici, come nel caso di specie, l’obbligo della partecipazione alla gara di undici calciatrici formate, in osservanza a quanto disposto dalla Lett. A, art. 7 del Regolamento pubblicato con C.U. n. 262/A del 27 giugno 2024 della Divisione Serie A Femminile Professionistica.

Si Delibera:

1) di non accogliere il reclamo e di convalidare il risultato della gara conclusasi con il punteggio di 1-2 in

favore della società COMO WOMEN

2) di addebitare la tassa di reclamo sul conto della società SAMPDORIA S.p.A.”.