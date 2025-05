Svilar oltre il novantesimo: ultimatum per la firma

Rinnovo Svilar: scatta l’ultimatum del portiere giallorosso che vuole chiudere la questione. Ecco la deadline entro la quale si deve decidere tutto

Oltre la scelta del nuovo allenatore tiene banco in casa Roma la questione relativa al rinnovo contrattuale di Svilar. Il portiere, che ha portato moltissimi punti nel corso di questa stagione, deve essere blindato.

Guadagna 800mila euro netti all’anno, uno dei più “poveri” dentro la squadra nonostante sia l’unico, davvero, ad essere sempre sicuro di avere una maglia da titolare. Il suo contratto è in scadenza nel 2027 e le trattative per l’adeguamento con annesso prolungamento sono iniziate da diverso tempo ma, per ora, niente fumata bianca. E secondo le informazioni che questa mattina l’edizione romana di Repubblica ha riportato, è scattato l’ultimatum.

Rinnovo Svilar: il portiere ha fretta

“Svilar non farà aspettare i tifosi. Nemmeno il club. Vuole che la telenovela sul suo rinnovo in un modo o nell’altro si chiuda prima della fine del campionato e dell’inizio di mercato”. Un ultimatum, insomma, con il portiere che chiede “trasparenza” – si legge ancora – al club.

Ma la strategia di Ghisolfi non sarebbe chiara, perché si parla ancora di una possibile cessione soprattutto perché con il quarto posto ancora in ballo, quello che porta alla qualificazione in Champions League, potrebbe ribaltare le carte in tavola. Un conto è giocare la massima competizione europea che regala, solamente grazie alla partecipazione, una montagna di soldi che sì potrebbero essere investiti sul mercato, un conto è essere di nuovo in Europa League. Quindi, la sensazione, è che prima si capirà come finirà la stagione e poi si prenderà una decisione e le mosse saranno più chiare. O almeno questo scrive il giornale citato prima. Anche se una schiarita, e magari una stretta di mano, potrebbe arrivare in contemporanea con l’arrivo dei Dan Friedkin in città. Non solo l’allenatore, insomma.