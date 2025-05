De Zerbi al posto di Allegri: il nuovo allenatore è realtà

L’intreccio di mercato chiama nuovamente in causa i due allenatori: non si torna più indietro, così mettono nero su bianco

Come largamente prevedibile, a prendersi la scena in questo frangente della stagione continuano ad essere le numerose voci riguardanti i tanti allenatori il cui futuro rimane ancora incerto. Ne sa qualcosa la Roma – che non ha ancora sciolto le riserve in merito al profilo al quale consegnare le redini della propria panchina – ma non solo.

La situazione legata a Massimiliano Allegri ne è una testimonianza piuttosto emblematica. Nel limbo di una possibile offerta del Milan, l’ex allenatore della Juventus non ha chiuso la porta all’eventuale possibilità di sedere sulla panchina della Roma. Almeno fino a questo momento, però, i Friedkin hanno deciso di tenere calde altre piste, non approfondendo quella che porterebbe all’allenatore livornese.

Di contro, Allegri resta un profilo spendibile anche in ottica Napoli: la posizione di Antonio Conte non è subordinata all’eventuale vittoria dello Scudetto e l’atteso faccia a faccia con De Laurentiis potrebbe anche scrivere la parola fine all’avventura del tecnico pugliese in Azzurro. Ecco perché – qualora Conte dovesse accettare la corte della Juventus, con Elkann pronto a ritornare sui suoi passi e affidare le chiavi del nuovo progetto al grande ex – Allegri rappresenterebbe una candidatura molto concreta in chiave Napoli.

Da Allegri a De Zerbi, il Tottenham ha sciolto le riserve

Almeno allo stato attuale, in una posizione molto più defilata sembra stagliarsi invece il Tottenham. Ormai ad un passo dall’ufficializzare l’accordo con Fabio Paratici, gli Spurs hanno cominciato ormai da tempo a scandagliare il terreno alla ricerca di soluzioni interessanti per il post Postecoglou il cui futuro è segnato indipendentemente dall’esito della finale di Europa League contro lo United.

A tal proposito, secondo quanto riferito da TBR Football, un tecnico che avrebbe scalato le gerarchie in cima alle preferenze dell’area tecnica del Tottenham sarebbe Roberto De Zerbi. Apprezzato moltissimo da Paratici, quello dell’attuale tecnico del Marsiglia è uno dei primi nomi nella lista dei desideri del club inglese. La pista De Zerbi-Tottenham potrebbe infiammarsi da un momento all’altro, ponendo nel dimenticatoio gli altri allenatori – come Xavi e Allegri – accostati in tempi e in modi diversi agli Spurs.

Nulla ancora di definitivo, sia chiaro. Un indice di gradimento che, però, nel caso in cui si sistemassero i tasselli giusti, potrebbe proiettare il Tottenham in pole position nella corsa a De Zerbi sul quale il Milan – complice anche l’evolvere della trattativa con Paratici – sembra aver fatto un passo indietro.