Panchina Roma, la svolta: annuncio UFFICIALE e chiusura lampo

Il futuro del tecnico si appresta ad essere definito: la presa di posizione dopo il match non è affatto passato inosservata

Tra campo e mercato, il finale di stagione della Roma è pronto a regalare nuovi importanti colpi di scena. Uno degli obiettivi stringenti e più rilevanti da un punto di vista mediatico – come noto – riguarda la scelta del nuovo allenatore. Un intreccio – quest’ultimo – che chiama in causa diversi profili. La corsa è più accesa che mai e, fino alla decisione definitiva dei Friedkin, fare previsioni risulta piuttosto complicato.

Fino a qualche giorno fa, ad esempio, erano date in rialzo le quotazioni di Massimiliano Allegri per il quale, però, la Roma non sembra aver mosso passi concreti. In un mosaico che si appresta ad essere completato con il passare delle settimane, occhio anche alla posizione di Cesc Fabregas. Autentico protagonista della strepitosa stagione del Como, capace di conquistare – con la vittoria contro il Cagliari – la sua sesta vittoria consecutiva, il tecnico spagnolo è stato accostato in tempi e in modi diversi anche alla panchina della Roma.

Calciomercato Roma, le parole di Fabregas: “Voglio lasciare un’eredità a chi verrà dopo di me”

Rispetto alle dichiarazioni ‘abbottonate’ esternate fino a qualche settimane fa, il tecnico spagnolo si è effettivamente lasciato andare, esprimendosi con toni e parole che sembrano far presagire il suo addio al Como: “Comunque andrà, sarò per sempre grato a questa società. Vedremo quello che succederà ma l’importante è che voglio lasciare un’eredità a chi verrà dopo di me”.

Ma quale sarà la prossima destinazione di Fabregas? Allo stato attuale della situazione, il Bayer Leverkusen è la compagine più vicina a mettere le mani sull’allenatore spagnolo. A rincarare la dose sull’argomento è stata anche Sky, secondo cui l’intenzione del club tedesco sarebbe quella di chiudere per Fabregas, trovando l’accordo con l’allenatore spagnolo. I prossimi giorni, in un senso o nell’altro, rappresenteranno un autentico punto di non ritorno.

Fabregas è dunque balzato in pole position nella corsa per la panchina del Bayer Leverkusen che, però, continua a sondare altri profili come quello di ten Hag. In tutto questo, la Roma osserva il da farsi, da una posizione più defilata. E chissà che tutto questo non possa ‘indirizzare’ anche le mosse dei giallorossi. Sono giorni di febbrile e palpitante attesa.