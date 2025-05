Quanto manchi al calcio italiano Massimiliano Allegri lo si può ben comprendere dalla millanta voci che lo riguardano in vista della prossima stagione.

A Torino, sponda bianconera, più di qualcuno ha iniziato a pensare che quell’addio tanto vincente quanto rumoroso sia stato soltanto l’ennesimo errore della dirigenza bianconera.

Massimiliano Allegri che va via dalla Juventus con la Coppa Italia in mano rappresenta un dolore lancinante per i tifosi della Vecchia Signora. Alla fine sembra avere sempre ragione lui. La Juventus, dopo le novità ‘avventurose’ denominate Maurizio Sarri ed Andrea Pirlo, lo aveva richiamato frettolosamente in panchina per riportare la ‘normalità’.

Immaginiamo come avrà goduto nel vedere ora affondare il progetto bianconero con alla guida Thiago Motta fortemente voluto del suo ‘nemico giurato’ Cristiano Giuntoli. Un anno di stop, deciso in totale autonomia, può bastare per il tecnico livornese, pronto ormai al rientro in grande stile. Ora per lui vi è soltanto l’imbarazzo della scelta.

Max Allegri, il grande ritorno è in Serie A

A parte l’Arabia Saudita, ricca sì ma troppo lontana dal suo stile di vita, sul suo tavolo vi sono diverse, e prestigiose, proposte. Dalla Serie A alla Premier League le offerte per Max Allegri pullulano.

Oltre Manica si è parlato di un interessamento del Tottenham per Massimiliano Allegri. Da tottenhamhotspurnews.com arrivano, però, aggiornamenti che indicherebbero un deciso cambio di rotta da parte degli Spurs. Il nuovo obiettivo è Marco Silva, tecnico portoghese del Fulham: “L’ex osservatore degli Spurs Bryan King, parlando in esclusiva a Tottenham News, ritiene che il 47enne accetterebbe un contratto triennale da 190.000 sterline a settimana se gli venisse offerto da Levy“.

Problemi in arrivo quindi per Massimiliano Allegri? Niente di più sbagliato poiché il tecnico livornese punta la Serie A ed in Serie A c’è chi lo ha puntato. Possibile erede di Claudio Ranieri sulla panchina giallorossa Massimiliano Allegri sembra ora destinato a scendere più a Sud.

Le parole di Stefano Donati su X cancellano ogni residuo dubbio: “Se Conte decide di andarsene il Napoli ha pronta l’alternativa: contatti ben avviati con Allegri. Manna e De Laurentiis non si faranno prendere in contropiede dalla decisione di Antonio“. Ecco la svolta Allegri. Chiusa una possibile porta, si spalanca un probabile portone chiamato Napoli.