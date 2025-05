Addio Roma e firma con l’Inter, UFFICIALE: annuncio appena arrivato

Addio Roma e firma con l’Inter, adesso c’è la conferma UFFICIALE: annuncio appena arrivato. Le ultime di calciomercato.

Con un calciomercato alle porte e destinato ad essere influenzato anche dalle sentenze definitive di questo finale di stagione, in casa Roma restano numerosi gli argomenti di discussione e interesse, su plurimi fronti. Da un lato, ovviamente, l’attenzione non può che essere orientata a questo trittico finale di gare, dal quale passerà la possibilità di approdare alla prossima Champions League, ora come ora nelle mani unicamente dei giallorossi e dei risultati che Dovbyk e colleghi potrebbero confezionare nei rimanenti 270 minuti stagionali.

Dall’altro, come noto, discussioni e attese riguardano anche l’annuncio sul nuovo allenatore, con la questione relativa alla panchina nel dopo Ranieri che non è stata ancora disambiguata e che restituisce numerosi dubbi e incertezze al mondo giallorosso in questa fase.

Sebbene il giro dei nomi sia ormai ridotto quasi all’osso, i Friedkin, soprattutto da questo punto di vista, hanno sempre abituato a sorprese e ribaltoni, con novità e potenziali colpi di teatro tutt’altro che imprevedibili.

Calciomercato Roma, annuncio e riscatto Zalewski: lo ha detto anche Inzaghi

Intanto, anche l’attesa per il calciomercato non può essere in alcun modo snobbata in casa Roma, alla luce delle tante novità che potrebbero abbattersi tra le fila giallorosse ai fini di un miglioramento della squadra e una sua ridefinizione. Questo, ovviamente, non solo passando attraverso colpi in entrata, ma anche tramite cessioni e addii ben mirati.

Tra i vari, anche alla luce del buon impatto avuto a Milano, rientra anche Nicola Zalewski, passato in prestito all’Inter lo scorso gennaio e sul quale i nerazzurri vantano un diritto di riscatto fissato a 6.5 milioni di euro. La marginalità a Roma e il buon momento vissuto con Inzaghi lasciano propendere per una sua permanenza ad Appiano Gentile, con lo stesso giocatore intenzionato a rimanere. La conferma è arrivata proprio dal polacco a Sky Sport, pochi minuti dopo la vittoria contro il Torino.

“La volontà e quella di rimanere qui. Mi sono trovato benissimo con i compagni e i tifosi. Spetta alla società adesso“. Sul suo conto, poi, si è espresso anche mister Inzaghi, come segue: “Sta facendo molto bene. È un giocatore di qualità. Il quinto lo fa bene. Ma è nato in quel ruolo Sono contento per lui“.