Bye bye Dovbyk, accordo per il bomber: firma con i bianconeri

Nonostante che la sfida contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini sia praticamente alle porte in ottica Roma tiene banco soltanto il calciomercato.

L’appuntamento al Gewiss Stadium di Bergamo è per lunedì 12 maggio con orario d’inizio fissato alle 20.45. Atalanta–Roma è sfida di cartello in ottica qualificazione alla prossima Champions League.

I nerazzurri di Gian Piero Gasperini grazie alla vittoria maturata la scorsa settimana contro il Monza di Alessandro Nesta, hanno un piede e mezzo nell’Europa che conta. La Roma di Claudio Ranieri ha realizzato il miracolo di essere ancora in corsa per la più prestigiosa competizione europea a tre giornate dalla fine all’interno di una stagione iniziata malissimo.

Lunedì sera il quadro Champions sarà molto più chiaro considerando anche la sfida tra Lazio e Juventus che porrà di fronte altre due contendenti ai posti che contano. Nel frattempo vi è stata la canonica conferenza stampa pre-gara dove Claudio Ranieri ha parlato della Roma di oggi e di quella che verrà. Dopo di lui.

Dovbyk ai saluti, il suo futuro è in Turchia?

La visita di Dan Friedkin a Trigoria ha di fatto messo il suggello ufficiale al grande lavoro effettuato dal tecnico romano. Per lui è pronta una scrivania ma, soprattutto, la certezza di avere voce in capitolo riguardo la Roma 2025–26. In termini di acquisti e di cessioni.

Spetterà pertanto anche a Claudio Ranieri valutare, e decidere, il mercato della Roma ed il futuro di alcuni giocatori che ancora non hanno la certezza di rimanere in giallorosso. Dalla Turchia, fonte tgrthaber.com, ci informano riguardo le ultime intenzioni di mercato del Besiktas. La stagione del club turco può senza dubbio definirsi deludente e per questo si è già al lavoro per cercare di rinforzare l’organico, magari con giocatori che si conoscono bene.

Come Wout Weghorst, classe 1992, attaccante dell’Ajax e della nazionale olandese che in passato ha già indossato la maglia del Besiktas. Si tratterebbe, dunque, di un ritorno a casa per l’attaccante olandese che in patria ha ritrovato con continuità la via del gol. Giocatore di esperienza, dai costi relativamente bassi e che non avrebbe problemi di ambientamento dal momento che conosce bene l’ambiente bianconero.

Sempre da fonti turche si è recentemente vociferato di un interessamento dello stesso Besiktas per l’attaccante ucraino della Roma, Artem Dovbyk. L’attaccante ucraino è sbarcato nella capitale soltanto l’estate scorsa e dopo un esborso superiore ai 30 milioni di euro e quindi la società giallorossa ci penserà bene prima di metterlo in vendita. Voce di mercato che, al momento, sembra scritta soltanto sulle acque del Bosforo.