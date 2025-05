Calciomercato Roma, UFFICIALE: ha dato l’addio ai rossoneri

La Roma inizia a muovere i suoi primi passi in ottica mercato estivo. Si osserva anche ciò che accade altrove prima di decidere come operare.

Il mercato inizia a far sentire il suo fiato sul collo delle società. Vero è che in primavera si iniziano a stendere i programmi per la stagione che verrà ma è pur vero che diverse società devono ancora comprendere come si concluderà l’annata in corso. E valutare di conseguenza.

E c’è anche chi, come la Roma, sa che la stagione 2025-26 vedrà sulla panchina giallorossa un allenatore nuovo di zecca con tutto ciò che comporta un cambio di guida tecnica. Non c’è, però, il tempo di spaccare il capello in quattro. Occorre mettersi in moto accodandosi alla concorrenza per non vedersi sorpassati all’ultima curva.

Occorre, pertanto, osservare il mercato andando anche a spulciare situazioni in giro per l’Europa. Quel che accade in altri club può spesso regalare informazioni preziose che possono poi essere tradotte in concrete operazioni di mercato. Dalla Germania arrivano novità in ottica mercato della Roma.

Calciomercato Roma, un pacco teutonico ritorna nella capitale?

Era arrivato l’estate scorsa nella capitale, a parametro zero. Uno di quei colpi che sembrava potessero regalare soddisfazioni. Eppure Mario Hermoso non è riuscito ad ambientarsi al meglio alla Roma.

Il difensore spagnolo, classe 1999, non ha trovato il giusto spazio in maglia giallorossa e da qui la decisione, in accordo con la società capitolina, di andare a gennaio in prestito al Bayer Leverkusen, club campione di Germania. Anche con la maglia rossonera delle ‘Aspirine’ teutoniche, però, il difensore spagnolo non è riuscito ad esprimersi ai suoi livelli.

Il Bayer Leverkusen ha salutato il difensore spagnolo ancora di proprietà della Roma. Assente per un infortunio Mario Hermoso ha ricevuto il doveroso congedo dal Bayer Leverkusen via social.

Sul profilo X del club tedesco è infatti stato pubblicato un messaggio che recita: “Mario Hermoso non può essere presente oggi allo stadio per motivi personali, ma lo ringraziamo anche per il tempo che ci ha dedicato“.

Addio definitivo alla Bundesliga? Non è detto. Il congedo è doveroso in quanto il prestito terminerà unitamente alla stagione 2024-25. Non è escluso, però, che Roma e Bayer Leverkusen si ritrovino in estate e rinnovino l’operazione in prestito. Il mercato può tutto.

Anche che il Bayer Leverkusen riprenda Mario Hermoso.