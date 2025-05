L’indiscrezione di mercato scuote l’ambiente giallorosso alla vigilia della decisiva sfida con l’Atalanta: il tecnico ha già fatto un nome

Sesta vittoria consecutiva, un’assimilazione dei meccanismi di gioco che sembra sempre maggiore di partita in partita, una rinnovata capacità di gestire i momenti cruciali del match riuscendo anche a ribaltare la contesa, come accaduto nell’ultima esibizione casalinga col Cagliari.

È un Como assolutamente scintillante quello che, a suon di vittorie, ha conquistato addirittura il decimo posto provvisorio in classifica quando mancano, per la formazione lariana, solamente due incontri alla fine di una stagione densa di soddisfazioni. E foriera di lusinghe per il suo condottiero, quel Cesc Fabregas ancora corteggiato da Roma e Milan e finito nel mirino del Bayer Leverkusen, che ha recentemente dato l’addio ufficiale a Xabi Alonso.

Dopo le sibilline parole pronunciate dall’ex stella di Barcellona e Chelsea ai microfoni dei giornalisti dopo la succitata affermazione contro la compagine isolana, il futuro del neo 38enne allenatore è sempre più incerto.

Il gradimento di Ghisolfi, ma soprattutto di Claudio Ranieri, nei suoi confronti è noto: la palla passa ora a Dan Friedkin, sbarcato appositamente nella Capitale per mettere a punto diverse questioni. Tra cui il progetto stadio. Ma anche per definire una volta per tutte il tema ‘nuovo allenatore’, che occupa i pensieri della piazza giallorossa ormai da mesi.

A tal proposito il noto giornalista Gianluca Di Marzio ha lanciato nell’etere un’indiscrezione che riguarda direttamente il calciomercato – lato giocatori – del club giallorosso.

Il Como pesca a Trigoria: Cristante nel mirino

Uno dei nomi cerchiati in rosso dall’area tecnica del Como sarebbe infatti proprio Bryan Cristante, il cui futuro nella Capitale è ancora tutto da scrivere.

30 anni, contratto fino al 2027 coi giallorossi, Cristante è stato (ri)messo al centro del progetto dallo stesso Ranieri, che ormai da settimane lo schiera titolare con buona continuità. Rigenerato dalla cura del guru di Testaccio, l’ex Atalanta resta sempre in orbita Milan, club col quale la Roma ha ancora aperto il discorso Abraham-Saelemaekers. Tuttavia, a prescindere dal futuro di Fabregas, il Como ha avviato i primi sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione Cristante.

Un intreccio tutto da seguire, insomma, che testimonia la volontà del Como di continuare il suo percorso di crescita aggiungendo nuovi tasselli d’esperienza. Ad ogni modo, almeno per il momento, una vera e propria trattativa tra le parti non è cominciata: staremo a vedere quali saranno i prossimi scenari.