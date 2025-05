Firma fino al 2028 con la Roma e annuncio ufficiale: giochi già chiusi

La Roma sta progettando il suo futuro. Al di là della scelta del nuovo tecnico vi sono altre valutazioni da fare. Una è stata già fatta.

La visita di Dan Friedkin a Trigoria nell’antivigilia dell’importante sfida contro l’Atalanta di lunedì sera al Gewiss Stadium ha assunto una valenza particolare in questo specifico frangente.

Non soltanto la scelta di congratularsi in maniera diretta con un tecnico, ed una squadra, che hanno realizzato, e la stanno tutt’ora realizzando, una rilevante impresa sportiva. Non soltanto il concreto e diretto incoraggiamento in vista di una sfida che potrebbe spalancare scenari inimmaginabili per la Roma soltanto poche settimane fa.

La visita di Dan Friedkin a Trigoria ha rappresentato la conferma di come e quanto la proprietà a stelle e strisce intenda ancora investire sulla Roma. L’Everton, e la Premier League, rappresentano un altro mondo ed un altro affare che non va, e non andrà, ad inficiare sul progetto–Roma.

La Roma si ridisegna in vista della prossima stagione

Un nuovo tecnico al posto di Claudio Ranieri rappresenterà il primo tassello della nuova Roma 2025–26. Sarà, però, soltanto il primo tassello.

Poi sarà un susseguirsi di scelte per decidere su chi puntare per il futuro e chi, invece, dovrà salutare Trigoria e la maglia giallorossa. Il nome di Saud Abdullah Abdulhamid, difensore della Roma e della nazionale saudita, circola da tempo in ambito di mercato giallorosso. Il primo difensore arabo nella storia della Serie A continuerà la sua avventura nella capitale?

Oppure, come più volte ventilato dai media, per il classe 1999 si prospetta un ritorno in patria? La risposta a tale attuale questione l’ha dettata su X, scegliendo con cura ogni singola parola, l’agente del difensore giallorosso, Ahmed Almualim:

“Il ritorno di Saud nel calcio nazionale non è in discussione né come idea né come trattativa. Saud ha un contratto con la Roma fino alla fine della stagione 27-28. L’argomento che Saud non può giocare in Arabia Saudita per un club diverso dall’Al Hilal (non è vero). Quando qualcuno ti dice il contrario … So che è uno scherzo“.

La nuova Roma di Mister X ripartirà pertanto anche dal difensore arabo Saud Abdullah Abdulhamid. Parola del suo agente. Potrà davvero bastare?