Panchina Roma, cala il sipario: apertura decisiva e nuovo blitz

Sono ore infuocate in casa giallorossa non solo per ciò che può succedere in campo ma anche per la scelta del nuovo tecnico

Padrona del proprio destino. Il pareggio maturato all’Olimpico tra Lazio e Juventus ha messo la Roma nelle migliori condizioni possibili per approcciare il match del Gewiss Stadium contro l’Atalanta. Un vero e proprio spartiacque per Dovbyk e compagni che, con tre vittorie nelle ultime tre uscite stagionali, sarebbero automaticamente in Champions League, traguardo che fino a qualche settimana fa era utopia pura.

Mentre gli uomini di Ranieri hanno chiaramente la testa rivolta al rush finale della stagione, prosegue intanto il lavoro dell’area tecnica e dei Friedkin per individuare l’allenare al quale affidare le redini della propria panchina. Un ping pong da seguire con molta attenzione giunto al suo inevitabile punto di svolta.

In un casting di nomi che si sta progressivamente assottigliando con il passare dei giorni, con Allegri e Fabregas sempre più lontani, nelle ultime ore sta riemergendo con una certa insistenza il profilo di Gasperini. Nonostante la smentita di facciata di Claudio Ranieri, la Roma non sarebbe rimasta indifferente all’apertura mostrata dal tecnico dell’Atalanta dinanzi alla possibilità di sedere sulla panchina giallorossa.

Calciomercato Roma, torna a scaldarsi la pista Gasperini: la data da cerchiare in rosso

A riferirlo è Il Corriere dello Sport che spiega come i colloqui tra la Roma e Gasperini dovrebbero ripartire a partire dalla prossima settimana. Non subordinando la disponibilità ad accettare l’offerta dei Friedkin all’eventuale qualificazione in Champions League – traguardo che sembrava irraggiungibile all’alba dei primi contatti risalenti tra febbraio e marzo – il Gasp ha guadagnato un discreto vantaggio sulla concorrenza.

Tanto più che, o per un motivo o per l’altro, con gli altri allenatori accostati alla panchina della Roma si è deciso di non approfondire i discorsi. E così, riannodando i fili di un discorso mai interrotto, la Roma e Gasperini sarebbero pronti a sedersi al tavolo delle trattative. A bocce ferme, quando il cammino dell’Atalanta e dei giallorossi avrà preso una piega ben precisa.

Benché il futuro della panchina dell’Atalanta rappresenti un rebus ancora tutto da sciogliere, al momento le chances di un addio di Gasperini sono più concrete rispetto a quelle di una sua permanenza. “Chi non vorrebbe allenare la Roma? La Roma è come la Nazionale, piace a tutti: è una grande piazza con un ambiente passionale. Ma non è questo il momento di parlarne: abbiamo degli obiettivi da raggiungere”: parole e musica dell’attuale tecnico nerazzurro. Staremo a vedere cosa succederà.