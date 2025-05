Niente Allegri, arriva Inzaghi: il ribaltone in panchina fa la storia

Il ritorno di Massimiliano Allegri in panchina è ormai annunciato come imminente. L’ultimo intreccio con Inzaghi, però, spariglia le carte

Il mese di maggio chiuderà, provvisoriamente, la stagione ‘regolare’ 2024-25. A chiuderla, definitivamente, sarà poi il Mondiale per Club FIFA che partirà negli Stati Uniti il prossimo 14 giugno per terminare poi il 13 luglio 2025.

In realtà, per diversi grandi club la stagione in corso non è mai iniziata veramente oppure si è conclusa troppo precocemente. I risultati preventivati, e sognati, in estate si sono volatilizzati ben prima che l’annata calcistica entrasse nel vivo. Da quel momento, con largo anticipo, è iniziata la programmazione in vista della stagione 2025-26.

Titolo e trofei nazionali, uniti alla Champions League, hanno rappresentato dolorosi percorsi che hanno regalato soltanto cocenti delusioni. Amarezze che dovranno essere obbligatoriamente, ed immediatamente, cancellate. E si riparte con carta e penna per buttare giù una nuova stagione con tanti volti nuovi da mettere dentro.

A cominciare da un nuovo tecnico.

Allegri ed Inzaghi, chi andrà in Premier?

Materia che accomuna diversi club di primo piano in Europa. In Italia società come Juventus e Roma sono già in cerca del nome giusto. E chissà che a breve non si aggiunga anche il Napoli…

In Europa vi è un club che anche quest’anno dovrà mettere in archivio un’altra deludente stagione con ‘zero titoli’. L’Arsenal di Mikel Arteta ha vissuto un’altra anonima annata. Ed il tecnico spagnolo rischia di salutare i Gunners a fine stagione. In caso di addio chi andrebbe a sostituire l’attuale manager dell’Arsenal? I nomi non mancano, così come le sorprese.

In Premier League il ‘tecnico italiano’ continua a conservare un fascino irresistibile. Anche in ottica Arsenal alcuni allenatori italiani compaiono tra i favoriti. Secondo quanto riportato da bettinglounge.co.uk le quote più aggiornate riferite al prossimo tecnico dell’Arsenal vedono in prima fila tre tecnici italiani. La terza posizione è occupata da Antonio Conte, capolista in Serie A con il suo Napoli, candidato a quota 9.

In seconda posizione è collocato Massimiliano Allegri, dato in quota 7. Al primo posto vi è invece colui che ha appena conquistato la sua seconda finale di Champions League in tre anni con l’Inter, Simone Inzaghi, dato a 6. Il sogno dei tifosi dell’Arsenal destinato, però, a rimanere tale. Il sogno dei tifosi della Roma, Massimiliano Allegri, rimane quanto mai concreto. Fino alla prossima eventuale prova contraria.