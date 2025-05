Raffica di gol e assist per la Roma: nuova firma in Serie A

Raffica di goal e assist per la Roma, nuova firma in Serie A: ecco le ultime di calciomercato.

Con una questione allenatore ancora apertissima e una stagione entrata nel trittico finale di impegni decisivi, la Roma si affaccia con curiosità e necessità di pragmatismo anche sulla veniente campagna di calciomercato. Ad oggi, restano tante le incertezze e le varianti per poter comprendere quali siano gli effettivi margini di manovra per Ghisolfi e colleghi, sul cui operato grande impatto potrebbe avere sia il piazzamento finale che la scelta dell’allenatore.

Con ingerenze squisitamente interrelate tra queste due questioni, dunque, in quel di Trigoria si resta concentrati unicamente sul presente e su una gara di Bergamo che, domani sera, potrebbe fornire nuove indicazioni circa il futuro imminente in casa Roma. Arrivare in Champions League, come noto, assicurerebbe introiti economici tutt’altro che scontati, chiosando altresì un lavoro fin qui magistrale da parte di Claudio Ranieri.

Calciomercato Roma, idea Gosens per la fascia: le ultime

Prossimo al farsi da parte e ad aiutare la Roma da dietro una scrivania e non più in panchina, il mister testaccino ha incontrato Dan Friedkin proprio a Trigoria in questi giorni, durante i quali la presenza del Presidente, oltre che alla questione stadio e allenatore, non può non aver sottinteso discussioni anche circa le modifiche da apportare alla rosa nell’imminente futuro.

Come ogni estate che si rispetti, dossier e attenzioni rispondono ad un’eterogeneità di nomi e situazioni, con intrecci e ingerenze legate anche ad altre squadre, procuratori e volontà degli stessi giocatori. Proprio in vista del calciomercato, non vanno sottovalutati i recenti aggiornamenti di Retesport relativamente agli interessi giallorossi per Robin Gosens.

Il laterale tedesco, profondo conoscitore della nostra Serie A grazie alle trascorse esperienza con Inter e Atalanta, sta rendendo più che bene anche con la Fiorentina, dopo le difficoltà berlinesi della passata stagione. Con Palladino ha già confezionato 8 goal e 9 assist, cifre che confermano il valore da anni noto di un giocatore che, nel ruolo di esterno a tutta fascia o di terzino sinistro, ha sempre garantito grande impatto.

Al netto della presenza di Angelino, arrivare a Gosens garantirebbe ulteriore qualità ed eclettismo al reparto, con soluzioni diverse anche sul piano fisico. Per ora, però, la situazione resta ancora in pieno divenire, con una fase che resta bloccata a quella della mera esplorazione iniziale. Giusto ricordare, inoltre, che Gosens proprio in questi giorni è stato ufficialmente riscattato dalla Fiorentina: muoversi sulle sue tracce resta, dunque, step necessario ma tutt’altro che sufficiente per portarlo lontano da Firenze.