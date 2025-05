Calciomercato Roma, gol Scudetto per l’Inter: il blitz sorprende Ghisolfi

La sessione estiva di calciomercato si avvicina sempre di più e gli spifferi di trattative vere o presunte investono tutte le società. Roma inclusa.

La nostra Serie A non sarà il campionato più spettacolare né, tantomeno, il più ricco. La stagione 2024–25 si sta però rivelando tremendamente interessante. A due giornate dalla fine tutto è ancora in bilico.

Il mezzo suicidio interno del Napoli di Antonio Conte contro il mai domo Genoa di Patrick Viera ha rilanciato, ancora una volta, l’Inter di Simone Inzaghi. Inoltre la corsa alla Champions League vede ancora almeno quattro squadre in lotta per l’unico posto in realtà ancora disponibile.

Tra queste vi è anche la Roma di Claudio Ranieri che affronterà al Gewiss Stadium di Bergamo i nerazzurri di Gian Piero Gasperini, gara che chiuderà la 36esima giornata. Il calendario aiuta ad aumentare la tensione ansiosa di milioni di tifosi. Ed in attesa che il campionato pronunci le sue sentenza, il mercato prova sempre a dire la sua.

Ed anche chi è in piena lotta per conquistare trofei o più semplicemente un posto al sole nell’Europa che conta non esita a gettarsi nella mischia.

Calciomercato Roma e la sfida lanciata all’Inter

L’Inter di Beppe Marotta è ormai diventata una società modello per gestione e programmazione. Il dirigente varesino sa guidare le società di calcio come nessuno.

E nonostante uno scudetto ed una Champions League da conquistare i nerazzurri pensano anche ringiovanire la rosa. Un identico progetto lo intendono realizzare a Trigoria. La Roma 2025-26 presenterà diverse novità ed una di queste vorrebbe strapparla proprio all’Inter. Il profilo seguito dai due top club ce lo ha indicato l’esperto di mercato, Nicolò Schira:

“Gli osservatori di Inter e ASRoma hanno assistito alle ultime partite del Parma per monitorare il giovane attaccante Ange-Yoan Bonny (classe 2003). Ancora nessuna offerta“. Asromalive.it si era già soffermata sul profilo di Ange-Yoan Bonny in ottica mercato della Roma. Il talento del Parma potrebbe infatti rappresentare il perfetto vice Artem Dovbyk.

L’Inter pensa al giovane attaccante del Parma. Quel Parma che alla penultima di campionato affronterà il Napoli. I nerazzurri sperano in un ‘regalo’ di Ange-Yoan Bonny. Una rete per regalare il secondo tricolore consecutivo ai nerazzurri milanesi. La Roma, dal canto suo, pensa a volti nuovi da inserire nell’organico da mettere poi a disposizione del volto nuovo più atteso: il nuovo tecnico.