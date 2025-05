Conte alla Juve, cifre UFFICIALI: hanno già esonerato Tudor

Il pareggio rimediato all’Olimpico contro la Lazio è lo specchio di questa stagione bianconera. Ed allora si prova a pensare al futuro.

La Juventus di Igor Tudor è tornata da Roma con il solito striminzito pareggio. L’ultimo è stato colto contro la Lazio, rivale diretta a quella qualificazione di Champions League che è ormai l’unico obiettivo possibile per salvare una stagione nata con ben altri presupposti.

I massicci investimenti estivi si sono rivelati un autentico fallimento. Da Teun Koopmeiners a Douglas Luiz, passando per Nico Gonzalez, il mercato bianconero ha bruciato qualcosa come 150 milioni di euro. A questo punto è difficile immaginare di uscirne indenni e se Thiago Motta è stato esonerato non è detto che sia l’unico a pagare dazio.

Della Juventus 2025-26 si può dire ciò che Winston Churchill disse a proposito della Russia: “è un rebus avvolto in un mistero che sta dentro a un enigma“. Chi, allora, potrà risolverlo?

La rivoluzione riparte da Conte, addio Tudor

Cristiano Giuntoli attende la fine della stagione per conoscere, anche lui, il suo destino. E non è detto che, in caso di conferma alla Juventus, sia l’attuale direttore tecnico bianconero a scegliere il nuovo allenatore che prenderà il posto di Igor Tudor.

Perché se una cosa si può dire con certezza della Juventus che verrà è che non avrà il tecnico croato seduto sulla sua panchina. Sisal.it ha cercato allora di dare conforto allo spaesato popolo bianconero fornendogli il nome di colui che guiderà i bianconeri la prossima stagione.

Perché i numeri, al contrario di coloro che abitano la Continassa, hanno le idee chiare. Gian Piero Gasperini quotato a 12 e Stefano Pioli dato a 7.50 sono lontani dal podio. Al secondo posto, a pari merito, si trovano invece l’attuale tecnico bianconero, Igor Tudor e l’ex commissario tecnico azzurro, Roberto Mancini, entrambi a quota 4.

Al primo posto, con una quota pari a 2, vi è Antonio Conte. Il sogno di tanti tifosi della Juventus porta il nome del tecnico salentino attualmente alla guida, però, del Napoli di Aurelio De Laurentiis. La Juventus che ha in mente la dirigenza bianconera sembra orientarsi troppo verso Napoli, ed il Napoli, da Antonio Conte a Victor Osimhen. E con Cristiano Giuntoli, ex Napoli, di mezzo, è facile che possa rimanere a mani vuote.

Nuovamente.