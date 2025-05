Infortunio last minute, UFFICIALE: salta Atalanta-Roma

Infortunio last-minute, UFFICIALE: non c’è nella lista dei convocati e salta Atalanta-Roma. Emergenza piena per una partita che vale una stagione

Niente Atalanta-Roma. Una perdita dell’ultim’ora. E questo manda in emergenza una squadra che dovrà fare risultato per cercare di blindare il posto nella prossima Champions League.

Tra poco i giallorossi scendono in campo contro l’Atalanta sapendo che, in caso di vittoria, sarebbero padroni del proprio destino. Sì, la squadra di Claudio Ranieri, facendo il colpaccio a Bergamo, sarebbe da sola al quarto posto. Quindi è una sfida che vale una stagione. Ovviamente, a tre giornate dal termine e dopo un avvio choc, nessuno si aspettava che a tre giornate dal termine la truppa giallorossa si potesse giocare tutto in questo momento. Eppure è così. E la Dea, dietro, non ci arriva nel migliore dei modi.

Ultim’ora Atalanta-Roma: Toloi salta la partita

Sì, perché nemmeno Toloi è stato convocato da Gasperini – uno che rimane in orbita Roma soprattutto dopo l’annuncio ufficiale del Brasile che ha preso Carlo Ancelotti – per via di un risentimento al polpaccio sinistro. Questa la notizia pubblicata dal Corriere di Bergamo.

Toloi si aggiunge a Kolasinac, Posch e Scalvini che non fanno parte della lista dei convocati e inoltre ci sono da valutare in casa nerazzurra anche le condizioni di Kossonou, che sì è rientrato in lista ma che è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo solamente negli ultimi giorni. Gasperini invece ha recuperato, dopo la paura delle ultime ore, Lookman, che è presente e che dovrebbe anche essere titolare nel match di questa sera. In casa Roma, invece, l’assenza più importante è ovviamente quella di Paulo Dybala: la Joya ha chiuso in anticipo la propria stagione ma nonostante questo ieri è partito con il resto del gruppo direzione Bergamo. E sarà come sta succedendo in panchina, inserito in distinta ma senza nessuna possibilità di giocare.