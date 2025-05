La Roma non affonda: il Napoli lo soffia a Guardiola

L’indiscrezione di mercato riguarda non solo i giallorossi, ma chiama in causa anche il Napoli: la lista è stata consegnata

A prescindere dall’esito di una stagione lunghissima e palpitante, la prossima sessione di calciomercato ha tutta l’aria per configurarsi come un autentico spartiacque per diversi club. Ne sa qualcosa la Roma che, chiamata a sciogliere le riserve in merito alla scelta del nuovo allenatore, sta già ponendo basi importanti per la rosa che verrà.

Benché la corsa alla prossima Champions League imprimerà una direzione chiara alle prossime mosse di mercato di Ghisolfi, strettamente legate alla scelta del nuovo allenatore, qualche linea di tendenza è comunque possibile desumerla. Nella scia di quanto successo nelle scorse finestre di mercato, ad esempio, non sono affatto esclusi colpi low cost in grado di puntellare l’organico e innalzare il tasso d’esperienza a costi relativamente contenuti. A tal proposito, un nome che in tempi in modi diversi è stato accostato alla Roma è quello di Ola Aina, al centro di un interessante intreccio di mercato che coinvolge il Manchester City e non solo.

Calciomercato Roma, anche il Napoli su Ola Aina

Protagonista di una stagione molto importante sotto tanti punti di vista – impreziosita da due reti e un assist – il poliedrico esterno del Nottingham Forest non ha ancora rinnovato il suo contratto con il club inglese in scadenza nel 2025. Benché sospirata da tempo, la firma che suggelli la stretta di mano tra le parti non è ancora arrivata.

Da qui i sondaggi effettuati nelle scorse settimane da Manchester City e Liverpool. Contatti a livello esplorativo, sia chiaro, ma comunque utili a capire i margini di manovra in un affare nel quale non sono esclusi clamorosi colpi di scena. Tra le compagini interessate a Ola Aina – in possesso del doppio passaporto italiano e nigeriano – occhio anche al Napoli. Alla ricerca di innesti di spessore con cui rinforzare la propria batteria di esterni, gli Azzurri sarebbero pronti ad entrare a gamba tesa per far saltare il banco.

Su input di Conte, infatti, secondo quanto riferito da Emanuele Cammaroto, anche i partenopei avrebbero cominciato a sondare il terreno. Di seguito l’intervento di Cammaroto a Napoli Magazine Live: “Tra i profili valutati c’è anche quello di Ola Aina, in scadenza con il Nottingham Forest. Questo è un altro indizio perché oltre a De Bruyne, il Napoli in questo mercato valuterà i parametri zero”.