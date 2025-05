Nuovo allenatore e rinnovo Svilar: Ghisolfi se lo lascia sfuggire

Intervenuto ai microfoni di DAZN poco prima del fischio d’inizio di Atalanta-Roma, il dirigente giallorosso ha toccato diversi temi. Ecco le sue parole

Una partita da cuori forti. Tutto pronto al Gewiss Stadium per il fischio d’inizio di Atalanta-Roma, passaggio cruciale per i giallorossi, a caccia di una vittoria che permetterebbe loro di issarsi momentaneamente al quarto posto in classifica scavalcando la Juventus. Bianconeri che, come noto, sono stati acciuffati nel finale della partita contro la Lazio dal gol di Vecino.

A tenere banco in casa Roma, però, sono anche altri temi. La visita di Dan Friedkin a Trigoria non è sicuramente passata inosservata calamitando non poche indiscrezioni. Inevitabile il riferimento al tecnico che sarà chiamato a raccogliere l’eredità di Claudio Ranieri, ma non solo. Intervistato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal fischio d’inizio di Atalanta-Roma, Ghisolfi ha toccato anche il tema riguardante il possibile rinnovo di Mile Svilar, ribadendo di fatto quanto già espresso a chiare lettere nelle scorse settimane.

Sulla visita di Friedkin e sui discorsi riguardanti il nuovo allenatore, Ghisolfi ha ammesso: “Un piacere averli a Trigoria, ma sono comunque sempre con noi. Abbiamo parlato del progetto, dell’allenatore e dell’organizzazione che vogliamo costruire con stabilità e coerenza. Abbiamo la fortuna di avere un proprietario discreto ma brillante”.

Calciomercato Roma, le parole di Ghisolfi sul rinnovo di Svilar

Inevitabile poi una chiosa sulle tante voci legate al futuro di Mile Svilar. Nonostante la volontà reciproca di trovare una quadra definitiva e di estendere il contratto dell’estremo difensore, al momento la fumata bianca in merito al rinnovo non è ancora arrivata.

Bisogna la distanza che ancora persiste tra richiesta ed offerta. Ad ogni modo, ancora una volta, Ghisolfi ha fatto trapelare un certo ottimismo sulla possibilità che la trattativa vada in porta: “Stiamo parlando con Svilar e con il suo agente. Non abbiamo fretta visto che la scadenza è nel 2027. Mile è il futuro della Roma, troveremo un equilibrio per suggellare l’accordo. Questo rinnovo è importante non solo per il club ma anche per lui perché se lo merita”.

Per chiudere definitivamente i giochi, dunque, servirà fare uno sforzo reciproco. Ad ogni modo l’attenzione della Roma è ora rivolta ad una sfida – quella contro l’Atalanta – dal peso specifico non indifferente. Alle prossime scelte ci sarà tempo e modo di pensare.