Roma e Milan, saracinesca Svilar già forzata: clausola choc e primo rifiuto

In ottica prossimo mercato della Roma è sempre la situazione del numero uno giallorosso a tenere banco. In arrivo altre clamorose novità.

Un finale di stagione che ha alzato notevolmente la temperatura in casa Roma. Tre gare di campionato cui il calendario ha inteso offrire il massimo della tensione.

Si parte dalla trasferta contro l’Atalanta, per poi sfidare in casa il Milan e concludere, campionato e stagione, in casa del Torino. Un’annata che ha dato infiniti spunti, positivi e negativi, alla dirigenza giallorossa. La nota più positiva non può che essere Claudio Ranieri, la più negativa è che il tecnico romano lascerà la panchina della Roma.

Tutto come da protocollo ma non per questo l’addio dell’ex tecnico del Cagliari appare meno doloroso e difficile da digerire. Pertanto arriverà un nuovo tecnico che avrà a disposizione una rosa con volti nuovi che andranno a sostituire coloro che sembrano già sicuri di lasciare Trigoria. E tra gli incerti anche una delle colonne della formazione di Claudio Ranieri.

Saracinesca Svilar è in pericolo e la Roma trema

Una Roma più forte e che non viva più i clamorosi scompensi iniziali che hanno da subito pregiudicato la stagione in corso. Un tecnico di nome, e di peso, e giocatori di personalità. Come Mile Svilar.

Il numero uno della Roma, indiscutibilmente uno dei punti di forza della formazione di Claudio Ranieri, è alle prese con un rinnovo contrattuale che si sta rivelando più complicato del previsto. Il portiere belga ha un contratto con la Roma che scadrà a giugno 2027 con un ingaggio pari a 1 milione di euro a stagione.

Come riportato da laroma24.it, la società capitolina ha proposto al suo giocatore un rinnovo di contratto con scadenza fissata a giugno 2029 e con un ingaggio portato a 1,8 milioni di euro più bonus. Proposta economica però immediatamente rispedita al mittente. L’agente di Mile Svilar, Vlado Lemic, chiede infatti l’inserimento di una clausola rescissoria a partire dall’estate del 2026.

Sull’estremo difensore della Roma si sono posati da tempo gli occhi di club quali il Chelsea, il Bayern Monaco ed il Milan. Attenzioni che lusingano non poco l’entourage del portiere belga rendendo, però, decisamente più complicata la trattativa per la società giallorossa.