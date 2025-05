Comunicazione saltata: lascia il Milan per vincere la Champions

In casa rossonera non sono poche le questioni da sbrogliare in vista della prossima stagione: ecco come stanno le cose

Ringalluzzito dagli ultimi successi, il Milan oltre a dare un senso al suo finale di stagione in campionato può guardare con maggiore ottimismo alla finalissima di Coppa Italia contro il Bologna. In merito alla progettualità nel medio-lungo periodo, però, continuano ad emergere tanti dubbi e poche certezze.

A cominciare dal nome dell’allenatore che guiderà i rossoneri nella prossima stagione, ma non solo. La scelta del nuovo DS – ad esempio – è finita in un binario sostanzialmente senza via di uscita, almeno a stretto giro di posta. Interpellato sull’argomento, Furlani ha ribadito come l’intenzione del club rossonero sia quella di sciogliere le riserve per un nuovo dirigente solo se ci saranno i presupposti giusti.

Tutto ciò – chiaramente – non può non ripercuotersi anche in sede di calciomercato. Per adesso non si registrano significative manovre sotto traccia né in entrata né in uscita. Per quest’ultimo filone, però, le sorprese potrebbe non essere finite qui.

Calciomercato Milan, colpo di scena Theo Hernandez: le ultime sul rinnovo

Rivitalizzato dalla nuova veste tattica che Conceicao gli ha cucito addosso nelle ultime settimane, Theo Hernandez non è affatto sicuro di restare in rossonero anche nella prossima stagione. Il terzino sinistro francese – ricordiamolo – è legato al Milan da un contratto in scadenza nel 2026 che non è stato ancora rinnovato.

A tal proposito, secondo quanto riferito da Stefano Donati, la firma del prolungamento non sarebbe affatto all’orizzonte, anzi. Non avendo presentato alcuna offerta di rinnovo, l’area tecnica rossonera non sentirebbe l’entourage del calciatore almeno da 3-4 mesi. Allo stato attuale dell’arte – dunque – la situazione è assolutamente bloccata. Nel mentre, i sondaggi esplorativi dei tanti club a cui Theo Hernandez è stato accostato in tempi e in modi diversi non possono essere ridimensionati.

Prima il Bayern Monaco, poi il Real Madrid e il Manchester United, infine il City: le big sulle tracce di Theo Hernandez potrebbero rifarsi sotto nel corso delle prossime settimane per sfruttare una fase di stallo – quella per il possibile rinnovo dell’esterno – che ormai va avanti da diversi mesi. Ad un anno dalla scadenza, è chiaro che la prossima campagna estiva rappresenterà un autentico punto di non ritorno per il futuro dell’ex esterno del Real Madrid: in caso di fumata nera per il prolungamento, le chances di una sua cessione si aumenterebbero in maniera esponenziale. Seguiranno sviluppi.