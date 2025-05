Esonero dopo la Finale: la Roma ha scelto il nuovo allenatore

In casa Roma, dopo il ko di ieri contro l’Atalanta, bisogna segnalare delle grosse novità su chi sarà il prossimo allenatore giallorosso.

Dopo la bellezza di ben cinque, di fatto, la Roma di Claudio Ranieri è tornata a perdere una gara in campionato. Ieri sera, infatti, i giallorossi hanno perso per 2-1 lo scontro diretto per la Champions League del Gewiss Stadium contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, il quale è stato più volte accostato alla panchina capitolina

A sbloccare il match è stato Lookman al 9′, ma la Roma aveva comunque pareggiato al 32′ con il colpo di testa di Bryan Cristante. La ‘Dea’, però, ha portato a casa i tre punti con il gol siglato nel secondo tempo da Sulemana. Tuttavia, la gara del Gewiss Stadium è stata caratterizzata dalle tantissime polemiche per la mancata assegnazione del rigore ai giallorossi per il fallo di Pasalic ai danni di Koné.

Sozza aveva inizialmente concesso il penalty alla Roma, ma poi è tornato sui suoi passi una volta aver rivisto le immagini del VAR. Quest’ultimo, di fatto, ha fatto scatenare la rabbia dello stesso Ranieri. Ma la squadra giallorossa, visto il solo punto di svantaggio da Juve e Lazio, deve farsi trovare pronta per la gara di domenica sera contro il Milan. Tuttavia, in attesa della gara contro i rossoneri, in casa romanista bisogna registrare un importante aggiornamento su chi sarà la prossima guida tecnica.

Roma, spunta un nome nuovo per la panchina giallorossa: ecco tutti i dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione del media inglese ‘teamtalk.com’, infatti, i dirigenti della Roma starebbero pensando seriamente a cercare di convincere Enzo Maresca a diventare il nuovo allenatore giallorosso. Il tecnico italiano, di fatto, sarebbe considerato l’ideale dal club giallorosso per guidare l’anno prossimo la prima squadra.

Da segnalare che, nonostante la finale in Conference League contro il Betis Siviglia ancora da giocare, non tutti nel Chelsea sarebbero contenti dell’operato di Enzo Maresca. Quest’ultimo, tra l’altro, avrebbe anche un ottimo rapporto con lo stesso Claudio Ranieri.

Un piccolo ostacolo per l’attivo del tecnico italiano a Roma è sicuramente l’ingaggio, visto che al Chelsea percepisce 5 milioni di euro. Ma la Roma, nonostante questo, continua a seguire molto da vicino Enzo Maresca.