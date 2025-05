Patto col Diavolo e addio Roma: firma con la Juve per 15 milioni in più

Patto con il Diavolo e addio Roma: il giocatore firma per la Juventus che lo paga 15 milioni in più. O forse qualcosa di più. Lo scenario è clamoroso

Sulle sue qualità tecniche c’è sempre stato poco da discutere. Peccato che sotto il profilo caratteriale qualche pecca nel corso della sua carriera l’ha mostrata.

Ma adesso sembra aver trovato la sua dimensione: gol, assist, gare decisive e soprattutto nessun calo né fisico né mentale. Insomma, una seconda parte di stagione folgorante che ha fatto accendere i riflettori sulle sue prestazioni. E, ci sono moltissime squadre pronte a prenderlo. In tutto questo, inoltre, c’è anche una certezza: la squadra proprietaria del suo cartellino, nonostante abbia visto quello che comunque è in grado di fare, non sembra avere nessuna intenzione a tenerlo. Anzi, lo vuole vedere.

Calciomercato Roma: anche la Juventus vuole Antony

Parliamo di Antony, esterno offensivo di proprietà del Manchester United che ha trovato tutto quello di cui aveva bisogno al Betis. Con le sue prestazioni ha trascinato, intanto, Pellegrini a giocarsi la finale di Conference League contro il Chelsea. E, inoltre, i biancoverdi sono pure in piena corsa per un posto nella prossima Champions League.

Evidente che gli andalusi vorrebbero tenerlo, ma lo potrebbero fare stando alle informazioni che arrivano da football-espana.net solamente in prestito. E lo United non ci sente, vuole incassare tra i 40 e i 50 milioni di euro (ma si potrebbe accontentare di qualcosa in meno) per il classe 2000. Un giocatore che, come ricordiamo, è stato accostato alla Roma (che non può arrivare a certe cifre e ieri si parlava quasi della metà del costo) ma, sempre secondo il sito citato in precedenza, adesso ci sarebbe anche la Juventus.

Non è la prima volta che l’esterno viene accostato ai bianconeri: prima del suo passaggio in Spagna, infatti, Giuntoli che era alla ricerca di un giocatore d’attacco – che poi non è arrivato – aveva fatto un pensiero per il prestito del giocatore. Niente da fare. Ma ci si potrebbe riprovare nei prossimi mesi. Una sfida tutta italiana: Roma e Juventus si contendono un giocatore importante.