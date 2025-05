Accordo chiuso con l’allenatore: colpo di scena Roma

Le indiscrezioni riguardanti la panchina giallorossa continuano a tenere banco senza soluzione di continuità: svolta clamorosa

Archiviata la sconfitta con annesse polemiche del Gewiss Stadium, la Roma ha già voltato pagina, preparando le tappe di avvicinamento alla sfida contro il Milan. Ultimo match della stagione davanti al proprio pubblico, quello contro i rossoneri rappresenterà una tappa cruciale per Soulé e compagni che vogliono alimentare il sogno chiamato Champions.

Nel mentre, le voci e gli spifferi riguardanti il nome dell’allenatore chiamato a raccogliere l’eredità di mister Ranieri non accennano a placarsi. Il verdetto definitivo dei Friedkin – chiamati a valutare la lista presentata da Ghisolfi e Ranieri – è attesa in tempi relativamente brevi. Tra sorpassi e rincorse, al momento il rebus riguardante la panchina giallorossa si sta configurando come un enigma ancora tutto da sciogliere. Rispetto a qualche settimana fa, ad esempio, sembrano essere in ribasso le quotazioni di Max Allegri, potenziale candidato alla panchina del Napoli in caso di addio di Antonio Conte.

Con la pista Pioli ancora piuttosto tiepida, è riemersa con prepotenza la strada che porterebbe a Gasperini, che nei mesi scorsi ha già dato dei segnali di apertura alla Roma. Secondo quanto riferito da Andrea Di Carlo, però, i Friedkin avrebbero avuto in mente un profilo molto chiaro al quale affidare le redini della propria panchina.

Calciomercato Roma, colpo di scena per la panchina: intesa sfumata prima del gong

Intervenuto sulle frequenze di Radio Manà Manà Sport, Di Carlo ha infatti chiosato senza mezzi termini: “La Roma aveva chiuso per Fabregas, ma poi la proprietà del Como lo ha convinto a restare”.

Sarebbe stato il tecnico spagnolo – dunque – il prescelto dai Friedkin per la panchina. L’intrigante progetto dei lariani, sulla panchina dei quali l’ex Barcellona ha trovato la sua dimensione, ha poi fatto la differenza, facendo sfumare una trattativa – quella tra Fabregas e la Roma – ormai definita in tutti i suoi aspetti. Ad ogni modo, le sorprese non sembrano essere finite qui.

Il casting alla ricerca dell’erede di Ranieri è aperto a più soluzioni: benché piombato in cima alla lista dei desideri dei Friedkin, Fabregas non era il solo profilo vagliato con attenzione dalla proprietà americana. Le nuove voci riguardanti il futuro di Gasperini si potrebbero spiegare proprio con lo stop che il Como ha impresso alla trattativa Fabregas-Roma; molto più sullo sfondo, infine, l’opzione Farioli sul quale Ranieri ha già avuto modo di esprimersi.