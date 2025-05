Addio Svilar, la Roma ha deciso: è lui il prescelto

Calciomercato Roma, addio Svilar: senza soldi della Champions League i giallorossi devono cedere un big. E hanno già trovato il nome

La sconfitta di Bergamo, che ha lasciato strascichi polemici anche con Zappi, presidente dell’Aia, che ha risposto alle parole di Claudio Ranieri dopo il match, potrebbe costare carissima.

Almeno 50 milioni di euro più altri introiti delle otto partite del girone di Champions League. Sì, perché il sogno che stava per diventare realtà – ancora non è del tutto finita ma il cammino si è complicato – avrebbe portato nelle casse giallorosse una montagna di soldi che sarebbero stati di vitale importanza per il mercato, soprattutto per una società che deve fare i conti con FPF. E adesso la Roma non solo deve pensare al Milan – nel match in programma domenica sera all’Olimpico – ma anche al futuro, e andare a prendere un nuovo allenatore senza quell’appeal che la massima competizione europea avrebbe potuto dare.

Calciomercato Roma: addio Svilar, è tutto deciso

E, una probabile mancata qualificazione alla prossima Champions costringe la Roma – stando alle informazioni che questa mattina sono state riportate dall’edizione capitolina di Repubblica – a cedere un big per far quadrare i conti.

E il “nome individuato è quello di Mile Svilar, nonostante la trattativa ancora in corso per il rinnovo“. Così si legge testualmente sul quotidiano. Quindi con il portiere più forte del campionato, arrivato a parametro zero, potrebbe essere addio. Anche perché per Svilar gli interessi non mancano: dal Bayern Monaco passando per il Manchester United e finendo al Manchester City.

Queste le big europee che per il momento avrebbero messo gli occhi addosso al numero uno della Roma. Ma nel corso delle prossime settimane non è nemmeno escluso che qualche altra società non si affacci dalle parti di Trigoria per capire la situazione e muoversi di conseguenza. Ecco, la sconfitta di Bergamo ha stravolto tutti i programmi. E Svilar, a quanto apre, è leggermente più lontano dalla Capitale.