Calciomercato Roma, ritorno clamoroso dopo un solo anno

Calciomercato Roma, in estate potrebbe essere vera rivoluzioni. E si profila un ritorno clamoroso dopo un solo anno. Ecco lo scenario

I dati sono fatti per essere letti e per aiutare nelle scelte da fare. E in una società come la Roma, nella quale si è spesso parlato dell’algoritmo che aiuta a scegliere dirigenti e non solo, i numeri sono un fattore importante. Quasi decisivo.

E sono proprio i numeri, contro le big e non solo, che mettono a quanto pare a rischio il futuro in giallorosso di Artem Dovbyk. L’attaccante ucraino anche contro l’Atalanta ha fallito un big match e, in generale, andando a vedere quelli che sono stati i suoi numeri nel corso del campionato, in ben 14 occasioni non è mai riuscito a tirare nello specchio della porta avversaria, spiega questa mattina il Corriere dello Sport in edicola. Numeri che come detto fanno pensare per il futuro. Un futuro che è ancora tutto da scrivere.

Calciomercato Roma, in bilico il futuro di Dovbyk

Adesso Artem ha due partite per convincere tutti. Anche il prossimo tecnico, l’erede di Ranieri. “Perché o arriverà un allenatore che lo stima ed è pronto a scommettere su di lui, oppure verrà presa in considerazione a Trigoria anche l’ipotesi di una clamorosa cessione dopo soltanto un anno del suo costoso arrivo dal Girona”. Sì, proprio così.

“Quel club che in virtù delle difficoltà dei proprio attaccanti – si legge ancora – sta prendendo in considerazione la pazza idea di riportarlo alla base”. Sì, perché del futuro dell’attaccante ucraino si è parlato spesso nel corso degli ultimi mesi, soprattutto per quell’incapacità, dimostrata fino al momento, di essere decisivo quando di alza il livello. Contro le grandi è sempre stato un fantasma: si è visto poco, mai al centro del gioco.

Ok, è anche vero che un primo anno di adattamento ci sta – e poi in generale i suoi gol li ha fatti – ma alla Roma servirebbe senza dubbio un attaccante sempre presente, in ogni match. Quindi occhio al possibile addio. Non solo Svilar, insomma. Una rivoluzione totale potrebbe riguardare i giallorossi la prossima estate.