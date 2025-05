Klopp alla Roma: hanno già scritto le cifre

Ultime due giornate di campionato decisive per la Roma di Claudio Ranieri. Il pensiero, però, va sempre lì: chi dopo il tecnico romano? La risposta è finalmente arrivata.

La sconfitta maturata al Gewiss Stadium di Bergamo contro i nerazzurri di Gian Piero Gasperini non è stata ancora metabolizzata. Vuoi perché ancora fresca, temporalmente parlando, vuoi per come è maturata e per le polemiche arbitrali che fatalmente si è trascinata dietro.

La ultime due giornate di campionato hanno, però, ancora molte risposte da dare alla Roma. Domenica allo Stadio Olimpico arriverà il Milan di Sergio Conceicao impegnato, mercoledì sera, nel medesimo stadio, nella finale di Coppa Italia che l’opporrà al Bologna di Vincenzo Italiano.

Si prospetta una settimana ‘romana’ per i rossoneri che saranno il penultimo ostacolo per la formazione giallorossa alla corsa per il quarto posto ancora disponibile per la prossima Champions League. Napoli, Inter ed Atalanta sono già salite sul carrozzone più ricco e prestigioso. Chi farà loro compagnia?

Il post-Ranieri può essere Klopp? Leggiamo i numeri

L’approdo in Champions League sarebbe il suggello perfetto per un lavoro straordinario. Quello messo in piedi con umiltà e personalità, e tanto altro, da Claudio Ranieri.

La maniera migliore per salutare il tecnico romano che abbandonerà la panchina giallorossa per diventare un ‘consigliere speciale’ della società capitolina. Chi dopo di lui? E’ la domanda delle cento pistole cui da settimane seguono le risposte più diverse che sembrano, però, scritte sulla sabbia. Basta un’onda del mare per cancellare tutto e ricominciare daccapo.

Sisal.it ha posto a suo modo la questione. Lo ha fatto puntando sulla concretezza dei numeri, che non lasciano spazio a dubbi. Accanto ai nomi di Farioli, quotato a 4, Xavi, dato a 4.50 ed allo stesso Gasperini che viene ‘scommesso’ a 5, ecco comparire una suggestione che accende la fantasia: Jurgen Klopp.

Il gigante di Stoccarda, 191 centimetri di altezza, oggi coordinatore delle attività calcistiche del gruppo Red Bull, ha scritto pagine indimenticabili del recente scenario calcistico europeo, passando dalla Bundesliga alla Premier League, tra Borussia Dortmund e Liverpool. Il suo approdo sulla panchina giallorossa è quotato a 16.

Il tecnico tedesco è ancora distante dalla nutrita concorrenza, ma vuoi mettere il fascino che emana Jurgen Klopp.