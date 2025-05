Ranieri e nuovo allenatore Roma, annuncio giallorosso

In casa Roma, dopo il ko subito contro l’Atalanta, c’è un annuncio su Ranieri ed il futuro tecnico giallorosso.

Lunedì scorso contro l’Atalanta, di fatto, la Roma ha perso una grandissima occasione nella lotta per qualificarsi alla prossima edizione della Champions League Dopo il pari nello scontro diretto tra la Lazio e la Juve, infatti, i giallorossi potevano essere da soli al quarto posto in caso di vittoria contro la ‘Dea’ che, però, ha vinto con il risultato finale di 2-1.

Ma la gara tra l’Atalanta e la Roma, di fatto, ha portato con sé anche tantissime polemiche per via della decisione di Sozza di togliere un rigore ai giallorossi dopo aver rivisto al VAR il fallo di Pasalic su Koné. Lo stesso Claudio Ranieri ha protestato a fine paga sia nei confronti dell’arbitro che nel post DAZN.

La Roma, visto il solo punto di svantaggio da Lazio e Juve, è comunque ancora in corsa per il quarto posto, ma dovrà assolutamente battere il Milan domenica sera per continuare a sperare. Nel frattempo, però, in casa romanista bisogna segnalare un importante annuncio per quanto riguarda il futuro della panchina giallorossa.

Nuovo allenatore Roma, c’è un annuncio ufficiale

A fornirlo, esattamente a margine della consegna del premio Maestrelli, è stato Floriano Noto, presidente del Catanzaro, ai microfoni ufficiali di ‘calciomercato.it: “Ranieri? Conosco Claudio davvero da tantissimo tempo ed ero certo che avrebbe riportato la Roma ai vertici della classifica. Sa far esprimere al meglio i giocatori che ha a disposizione. Sarà fondamentale come dirigente. Ora lui vuole stare più tranquillo con la moglie e conoscere il mondo da viaggiatore”.

Floriano Noto ha poi continuato il suo intervento: “Se ho parlato con Ranieri del prossimo allenatore della Roma? Non ne parliamo mai di questo, ma so che questo è un tema davvero molto attuale. L’anno scorso ho provato a portarlo al Catanzaro, lui è legatissimo al nostro club, ma mi ha risposto che sarebbe tornato solo per la Roma. Claudio è un uomo davvero di grande spessore”.