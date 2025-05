Bye bye Inter, sgasata Roma: primo regalo da 18 milioni

I giallorossi continuano a calamitare molte indiscrezioni per le prossime mosse in entrata e in uscita. Come cambiano le carte in tavola

Finale di stagione al cardiopalma per la Roma che oltre a giocarsi le proprie chances di acciuffare un posto in Champions League, sta definendo anche le strategie in vista della prossima stagione. Uno sbocco – quest’ultimo – che chiama inevitabilmente in causa anche la scelta del nuovo allenatore, per la definizione del quale bisognerà ancora attendere.

Intanto, però, Ghisolfi è al lavoro per programmare con largo anticipo quelle mosse dalle quali partire e con le quali rinforzare uno scacchiere tattico che in alcuni settori del campo necessita di rinforzi di un certo tipo. Tra le priorità dell’area tecnica giallorossa, ad esempio, impossibile non menzionare gli intrecci riguardanti le corsie esterne. Con il futuro di Saelemaekers ancora tutto da scrivere e il rebus riguardante la permanenza di Saud Abdulhamid – a dispetto delle smentite di rito – si preannuncia un’estate densa di profondi cambiamenti per la corsia destra. Ecco perché la Roma ha cominciato a scandagliare il terreno alla ricerca di soluzioni interessanti.

Calciomercato Roma, colpo dal Sudamerica: Ghisolfi sfida l’Inter

Le idee – anche in questo caso – non mancano. In uno scenario che si preannuncia denso di importanti cambiamenti, l’ultima pista porta diretti in Sudamerica e più specificamente in Brasile. Come riportato da Transferfeed, infatti, ci sarebbe anche la Roma nel novero dei club interessati ad Augustin Giay, terzino destro in forza al Palmeiras.

Jolly poliedrico in grado di interpretare in chiave moderna il ruolo di terzino destro, il ventiquattrenne laterale argentino ha ormai scalato in pianta stabile le gerarchie della squadra allenata da Abel Ferreira. Con 26 partite all’attivo, Giay sta evidenziando una crescita costante avendo già calamitato l’attenzione di molti addetti ai lavori. Paragonato a Molina, il terzino cresciuto nelle giovanili del San Lorenzo è finito in tempi non sospetti anche nel mirino dell’Inter che però si è limitata a tastare il terreno, non affondando il colpo. Legato al Palmeiras da un contratto in scadenza nel 2029, Giay ha una valutazione che oscilla tra i 18 e i 19 milioni di euro.

Sondato anche dall’Atalanta, il laterale del Palmeiras rappresenta dunque un’opzione concreta per la Roma che, comunque, allo stato attuale della situazione si sarebbe limitata a prendere nota. La concorrenza internazionale di certo non manca ma i giallorossi vogliono provare a giocarsi le loro chances. Seguiranno sviluppi.