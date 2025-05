Calciomercato Roma, hanno scelto Farioli: firma capitale e data fissata

Due giornate al termine del campionato e per la Roma si avvicina il momento della scelta di colui che prenderà il posto di Claudio Ranieri.

Il mercato dei calciatori sembra destinato a passare in secondo piano. I rumors continui inviati via etere da Radiomercato hanno un’impronta decisamente diversa.

In queste settimane, fino a queste ultime ore, sono infatti i tecnici i protagonisti assoluti di colloqui informativi che potrebbero sfociare poi in vere e proprie trattative. Carlo Ancelotti, nominato ufficialmente nuovo commissario tecnico del Brasile, ha acceso la miccia più importante.

Il primo botto conseguenziale è l’approdo sulla panchina del club più prestigioso del mondo di Xabi Alonso. In Italia, così come nel resto d’Europa, grandi club si preparano al cambio di guida tecnica. Dalle nostre parti occorre soltanto osservare quando sta avvenendo nella capitale, sponda Roma, o quello che presumibilmente accadrà a Torino, sponda Juventus.

Cambi di allenatore dettati da precisi accordi, come nel caso della società giallorossa oppure figli di risultati deludenti, come nel caso dei bianconeri. Ed i risultati, comunque deludenti, della stagione che sta per finire stanno convincendo anche un grande club della Premier League a compiere il passo estremo.

Calciomercato Roma, Farioli sbarca in Premier League?

La notizia l’ha messa in circolo, sul suo profilo X, l’insider di mercato, Rudy Galetti. Tocca da vicino il Tottenham e le possibili prossime mosse del club inglese in ottica nuovo allenatore.

“Il Tottenham considera Farioli il candidato ideale per sostituire Postecoglou in estate“, il tutto in attesa della finale di Europa League che il prossimo 21 maggio porrà di fronte, in un derby inglese, lo stesso Tottenham al Manchester United. L’approdo alla finale della seconda competizione europea sembra, però, non bastevole per salvare Ange Postecoglou.

La formazione degli Spurs occupa infatti la quart’ultima posizione in classifica a due giornate dalla fine della Premier League. La stagione in corso si sta però trasformando in un vero e proprio incubo anche per colui che dovrebbe sostituire il tecnico di origine greca. Francesco Farioli sta infatti riuscendo nell’impresa di perdere uno scudetto praticamente già vinto.

Il suo Ajax, infatti, era primo in classica, a +9 sul PSV quando mancavano 5 giornate alla fine. Un ‘karakiri’ inimmaginabile nelle ultime quattro giornate, contraddistinte da due pareggi e due sconfitte, ha portato gli inseguitori avanti di un punto ad una giornata dalla fine. La sola speranza dell’Ajax è che il PSV si suicidi a sua volta e non vinca l’ultima gara di campionato.

Nell’ultimo periodo il nome di Francesco Farioli è stato affiancato anche alla Roma, come possibile opzione spendibile per il post–Claudio Ranieri. Le ultime in casa Roma però sembrano orientare decisamente altrove l’ormai imminente scelta.