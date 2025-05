La Roma trafigge Milano: firma a un passo

Sia in entrata che in uscita, si prospetta un’estate densa di profondi cambiamenti in casa Roma: le certezze, però, sono dietro l’angolo

A prescindere dall’esito di un campionato che la vede in maniera autorevole in lotta per il quarto posto, la Roma ha cominciato a porre basi importanti in vista della prossima stagione. In attesa del verdetto definitivo riguardante il nuovo allenatore, Ghisolfi ha già cerchiato in rosso quelle che dovranno essere le priorità dalle quali partire.

Con la prospettiva di rendere ancor più virtuoso il cammino tracciato negli ultimi anni, l’area tecnica giallorossa si sta infatti muovendo su diverse piste. Come spesso succede una giunti a questo punto della stagione, però, a calamitare l’attenzione mediatica, oltre alle questioni di campo, sono gli spifferi riguardanti non solo l’effetto domino per le panchine, ma anche i tanti rinnovi in cantiere. Un discorso – quest’ultimo – che la Roma conosce molto bene e che proietta i capitolini al centro di un valzer che, ad esempio, vede protagonisti anche altri club come il Milan. Il riferimento – neanche troppo velato – è a Mile Svilar, protagonista di una stagione sontuosa tra i pali della Roma e sempre più vicino a prolungare il suo contratto con i giallorossi.

Calciomercato Roma, firma Svilar: accordo in via di definizione

A riferirlo è Rudy Galetti che spiega come la strada per il prolungamento fino al 2030 del contratto dell’estremo difensore della Roma sia ormai spianata. ‘Questione di tempo’ per un sodalizio destinato a consumarsi senza se e senza ma.

In procinto di trovare la quadra definitiva in merito alle cifre contrattuali, le parti saranno chiamate a limare la distanza – concreta ma non impossibile da colmare – riguardante il valore della clausola rescissoria da inserire. Un ultimo ostacolo che comunque non dovrebbe pregiudicare l’esito di una trattativa ormai impostata nelle sue linee essenziali e che si appresta ad imboccare l’ultima curva.

Del resto, come ribadito in più di una circostanza sia da Ranieri che da Ghisolfi, Svilar rappresenta il presente e il futuro di una squadra che – in questa stagione – è stata letteralmente trascinata dalle parate del suo estremo difensore. Le sirene dall’estero e in Serie A (riconducibili soprattutto alle manovre del Milan) non stanno scalfendo più di tanto le certezze di una Roma chiamata all’ultimo sforzo per chiudere il cerchio. Il rinnovo di Svilar è sempre più vicino.