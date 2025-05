Totti alla Roma, apertura UFFICIALE: annuncio e nuovo ruolo

Le ultime dichiarazioni rilasciate dall’ex capitano della Roma, come prevedibile, non sono affatto passate inosservate

Un legame forte, fortissimo che il tempo non potrà mai cancellare. Quello tra Francesco Totti è un rapporto che, almeno a parole, si fa molta fatica a spiegare. Storia di gioie, gol, spettacolo e sofferenze. Pagine e ricordi che rimarranno incastonate nelle mente e nei cuori di chi ha avuto la fortuna di ammirare le giocate di un campione straordinario che ha deciso di sposare la causa giallorossa fino in fondo. Senza e senza ma.

E chissà che i fili di un discorso in realtà mai sopito non possano ritornare ad intrecciarsi, come nelle favole. E così, intervistato ai microfoni di TRT Sport pochi istanti prima del fischio d’inizio della finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna, l’ex capitano della Roma – tra i tanti argomenti trattati – si è soffermato a parlare anche sull’ipotesi di un suo ritorno in giallorosso in una veste dirigenziale. Lo ha fatto con la genuinità e la trasparenza che lo hanno sempre caratterizzato, non dilungandosi in dichiarazioni di facciata ma approfondendo la tematica – come al solito – senza filtri.

Totti non esclude il ritorno alla Roma: “Lo valuterei, è casa mia”

E così, in merito ad un suo possibile ritorno alla Roma, Totti ha ammesso: “Qualora ci fosse l’opportunità di avere un ruolo importante nella Roma, lo valuterei sicuramente. La Roma è sempre stata la mia casa e se un giorno dovessi essere chiamato, ci siederemo e valuteremo tutto”.

L’ex capitano giallorosso ha dunque continuato: “Sono stato un calciatore importante per la Roma e nel caso in cui dovesse esserci un incarico importante, lo considererò“. Un’apertura importante e convinta, dunque, pur subordinata alla proposta di un incarico degno di nota. Scenario fino a questo momento mai preso seriamente in considerazione dai Friedkin che non hanno mai realmente accarezzato l’idea di riportare Totti in società.

Ma chissà che nel corso dei prossimi mesi, magari proprio su consiglio di Claudio Ranieri, le carte non possano cambiare, magari ritagliando spazi di manovra a quella che al momento sembra essere solo un’ipotesi, per quanto terribilmente affascinante. Del resto – come sempre avviene in questo genere di circostanze – le dichiarazioni di Totti hanno suscitato una vasta eco calamitando non pochi commenti di tifosi. Staremo a vedere cosa succederà