Addio Juventus: firma a sorpresa con la Roma

Firma a sorpresa con la Roma e addio Juventus: le ultime di calciomercato hanno del clamoroso.

Con una stagione prossima alla conclusione ma ancora nel pieno di uno svolgimento che potrebbe regalare ulteriori ribaltoni, sorprese e novità, la Roma si trova alle prese con una fase di grandi valutazioni, orientate alle modifiche che la attendono durante l’imminente estate. Il trimestre più caldo dell’anno, anche questa volta, infatti, permetterà di assistere al massiccio operato di Ghisolfi e altri addetti ai lavori, con una presenza tra le fila dirigenziali giallorosse destinata a fungere anche da vera e propria garanzia ai tifosi.

Ci riferiamo, chiaramente, a Claudio Ranieri che, dopo aver salutato il proprio pubblico domenica contro il Milan, si appresta a chiosare la propri carriera da tecnico in quel di Torino, per poi imbattersi in questa nuova parentesi dirigenziale, durante la quale dovrà fungere da consigliere e braccio dei Friedkin, orientandoli e affiancandoli in alcune delle scelte più importanti che attendono la proprietà, allenatore su tutti. Disambiguato tale aspetto, come noto, si passerà poi alle non meno calde questioni di calciomercato, rispetto alle quali è già possibile quantomeno cogliere i nuclei tematici principali.

Perin può lasciare la Juve, anche la Roma osserva in ottica Svilar

Tra i vari, come noto, si segnala la posizione di Mile Svilar, salito in cattedra in modo sorprendente nell’ultimo anno e mezzo, dopo la relegazione di Rui Patricio e un rendimento sin da subito in grado di far intravedere la stoffa del campione. Da panchinaro fisso a leader e trascinatore tecnico della Roma, il serbo è soggetto ad attenzioni costanti da parte dei tifosi, che si augurano di assistere ad un suo rinnovo quanto prima.

La paura e il timore di assistere a scenari già verificatisi in passato, con l’incapacità di trattenere gli elementi migliori è chiaramente sottesa a questo anelito, ben condiviso però da una proprietà da tempo al lavoro per allinearsi alle aspettative dei tifosi nonché consapevole della centralità di Svilar.

Dan Friedkin ha toccato la questione in prima persona la scorsa settimana, a Trigoria, dalla quale si sono registrati avvicinamenti significativi circa le cifre richieste dall’entourage per il rinnovo, con un leggero gap ora legato al valore della clausola eventualmente inseribile nel nuovo contratto.

Intanto, come scrivono le penne di Calciomercato.com, la Roma sarebbe tra le squadre che valutano la posizione di Mattia Perin. Il secondo portiere della Juventus, importante anche e soprattutto nello spogliatoio, ha il contratto in scadenza nel 2027 e, al netto della sua leadership a Torino, parrebbe essere in una fase di valutazione volta al sondare eventuali scenari che gli garantissero maggiore minutaggio. Ecco, dunque, l’affaccio di varie società tra cui, oltre alla già citata Roma, anche Fiorentina e Como.