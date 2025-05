Calciomercato Roma, plusvalenza da Champions League: sì ricompone la coppia

Il club capitolino, impegnato sul doppio fronte campo-mercato, deve guardarsi dagli attacchi delle big per il suo intoccabile: Ghisolfi trema

Ci sono le urgenze del campo, che vedono ora la Roma costretta più che mai a vincere contro il Milan non solo per continuare ad alimentare la fiammella Champions, ma anche per conquistare un posto in Europa League affiancando il Bologna – che ha staccato il pass ieri sera con la vittoria della Coppa Italia – nella competizione sfiorata nella maledetta notte di Budapest nel 2023.

C’è poi ancora da sciogliere l’intricata matassa legata al nome del nuovo allenatore, con una serie di profili che alternativamente vengono accostati e poi scartati nel ruolo di erede del fenomenale Sir Claudio. Tra l’altro uno degli ultimi in ordine di tempo – Francesco Farioli, sceso quasi subito nell’ipotetica classifica dei candidati favoriti – è alle prese, da tecnico dell’Ajax, con un suicidio sportivo che ha pochi precedenti.

Con la questione ‘nuovo allenatore’ ancora in alto mare, a Trigoria tiene banco il caso del rinnovo di Mile Svilar. Dopo un tira e molla che aveva fatto tremare i tifosi giallorossi, gli ultimi rumors riferiscono di una fumata bianca sempre più vicina. Il portiere belga-serbo dovrebbe allungare il suo contratto (adeguatamente ritioccato dal punto di vista economico) fino al 2030.

Messa una pietra, ecco però sorgere un nuovo potenziale problema. Strettamente legato alla sempre più probabile mancata qualificazione alla prossima Champions League, come sottolineato da ‘La Gazzetta dello Sport’, ma in realtà possibile anche qualora i ragazzi di Ranieri riuscissero ad agguantare il quarto posto a fine stagione.

Ndicka, non c’è solo la Premier: assalto Real, intreccio con l’ex

Come riferito in esclusiva da ‘Laroma24.it‘, il Real Madrid si sarebbe messo sulle tracce di Evan Ndicka, il titolarissimo primatista di minuti giocati in Serie A, che già faceva gola a diverse società di Premier nonché della stessa Bundesliga, dove ha lasciato un ottimo ricordo di sé.

Nell’àmbito di una vera e propria rivoluzione – partita con l’addio di Carlo Ancelotti e con l’ormai certo arrivo del grande ex Xabi Alonso in panchina – del club merengue, il difensore ivoriano è uno degli obiettivi designati.

Il progetto, più che mai possibile considerando le risorse economiche di Florentino Perez e il blasone del gigante spagnolo, di ricostituire, dalle parti di Valdebebas, la coppia di difensori già vista a Roma e formata dallo stesso Ndicka e da Dean Huijsen, per il quale il Real sta stringendo il cerchio, si fa sempre più strada in seno alla ‘Casa Blanca’.

Ingolosito da una possibile plusvalenza record – il difensore africano arrivò a Roma a costo zero – il Ds Ghisolfi, stretto poi dalla necessità di fare cassa per operare sul mercato accontentando le volontà del nuovo tecnico – potrebbe cedere ai milioni che il Real Madrid è disposto a versare nelle casse giallorosse. Per meno di 40 milioni, in ogni caso, non se ne fa niente.