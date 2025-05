Allegri a Roma, svelato il motivo: “Sarai contento della scelta”

In casa Roma bisogna segnalare un annuncio sulla permanenza di Allegri nella Capitale.

La Roma, dopo aver perso contro l’Atalanta, è attesa dalla gara di domenica sera dello Stadio Olimpico contro il Milan. Gli uomini di Claudio Ranieri, di fatto, saranno favoriti per il successo finale, visto anche il fatto che i rossoneri saranno svuotati dopo aver perso la finale di Coppa Italia contro il Bologna di Vincenzo Italiano.

Anche perché i giallorossi, visto il solo punto di distacco dal quarto posto, hanno l’obbligo di battere il Milan per cercare di mettere pressione sia alla Juventus che alla Lazio. Tuttavia, oltre al discorso ‘qualificazione alla prossima edizione della Champions League‘, in casa Roma si sta parlando molto di chi sarà il sostituto di Claudio Ranieri.

In queste ultime settimane, infatti, stanno circolando tante notizie sulla panchina giallorossa. Ta gli allenatori accostati al club capitolino bisogna sicuramente inserire Massimiliano Allegri. Proprio su quest’ultimo, nel frattempo, bisogna registrare un importante annuncio.

Futuro Allegri, ecco perché il tecnico toscano è a Roma: c’è l’annuncio

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport’, infatti, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni ufficiali di ‘Te la do io Tokyo’: “Allegri è venuto a Roma solo per il tennis. Da quello che ho capito che la Roma ci sia ancora fermento sulla ricerca del nuovo allenatore, mentre Ghisolfi ha mostrato sicurezza nella scelta”.

Il giornalista ha poi continuato il suo intervento: “Conte? Mi sempre più convincendo che possa andare alla Juve. Allegri è la prima scelta di De Laurentiis se dovesse andare via Conte. Se non dovesse andare al Napoli, invece, Allegri potrebbe aspettare l’offerta giusta, visto che vorrebbe restare in Italia. Lui non vuole andare in Arabia (dove ha delle offerte). Da segnalare che Allegri ha ricevuto delle proposte anche da diverse Nazionali e da West Ham e Tottenham”.