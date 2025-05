Allegri alla Roma: ha già fatto i primi acquisti

Il tecnico livornese, ancora nei sogni dei tifosi giallorossi per la panchina, è stato avvistato nella Capitale: l’indizio non mente

Colpi di scena a non finire. Indiscrezioni, rumors, confidenze che trovano riscontro salvo poi essere quasi sempre smentite, talvolta anche grossolanamente. La telenovela sul nome del tecnico chiamato a raccogliere la pesante eredità di Claudio Ranieri è ancora lungi dal veder trasmessa la sua ultima puntata, ma alcuni recenti indizi sembrano tracciare una strada suggestiva. Forse la preferita in assoluto dal popolo romanista.

Se da un lato la disfatta del Milan nella finale di Coppa Italia sembrava aver spianato la strada ad un ritorno, già sulla bocca di parecchi addetti ai lavori, di Max Allegri sulla panchina del Diavolo, le ultime notizie che vi abbiamo riportato riferiscono di un grande gradimento della dirigenza rossonera per Vincenzo Italiano. Proprio colui che ha spezzato il sogno dei meneghini di portare a casa un altro trofeo stagionale dopo la rocambolesca vittoria della Supercoppa a gennaio.

Registrato dunque un primo teorico via libera ad un approccio col tecnico livornese per convincerlo a sposare la causa giallorossa, le recentissime cronache hanno regalato alla piazza un altro indizio. Che non può essere ignorato.

Già pizzicato dalle telecamere sugli spalti del Foro Italico in occasione degli Internazionali di tennis, l’ex allenatore della Juve ha ampliato il suo raggio d’azione nella Capitale. Anche stavolta, galeotte furono le macchine fotografiche.

Shopping a Via del Corso, Allegri già si sta ‘vivendo’ Roma

Come riportato dall’agenzia ‘Agi.it‘, l’allievo prediletto di Giovanni Galeone è stato immortalato a passeggiare per le vie della Capitale in dolce compagnia. Intento ad osservare le vetrine – e fare acquisti – nella centralissima Via del Corso, l’allenatore ha scatenato la curiosità dei passanti. Che sognano proprio lui come nome che i Friedkin potrebbero, anzi dovrebbero, annunciare, prima di fare ritorno negli States.

Sebbene ufficialmente non risulti ancora nessun contatto né tra gli imprenditori americani e il toscano, né tra lo stesso Ghisolfi e il disoccupato di lusso, le voci stanno già correndo alla velocità della luce nell’etere romano.

Manca sempre meno alla scelta definitiva del profilo che avrà il compito, assieme alla dirigenza, di riportare la Roma ai livelli che merita. Magari partendo, sebbene la corsa si sia fatta difficile, da un’affascinante avventura nella prossima Champions League…