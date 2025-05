Il Milan ha scelto il nuovo allenatore: strada spianata per la Roma. Ecco lo scenario che si sta materializzando attorno alle panchine della prossima stagione

Anche nella conferenza stampa di oggi in vista della gara contro il Milan, siamo sicuri che a Claudio Ranieri, visto che mancano solamente due giornate alla fine della stagione, verranno fatte delle domande sul futuro allenatore della Roma.

Normale e giustificabile, visto che da tempo si conosce la posizione di Sir Claudio e visti i nomi che sono stati fatti fino al momento. Tantissimi, a dire il vero. E c’è da sottolineare, pure, che nel corso di questo periodo molti sono stati cancellati dalla lista. Il nome più caldo, adesso, appare quello di Gian Piero Gasperini che ha annunciato in tempi non sospetti che non rinnoverà il suo contratto in scadenza, il 30 giugno del 2026, con l’Atalanta.

Il Milan valuta Italiano: via libera per Allegri

Ma mai ha detto che saluterà prima, ha sottolineato che lui farà le valutazioni con la società al termine della stagione e secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport nella giornata di ieri (come aveva riportato anche calciomercato.it) c’è stato un primo contatto tra il club e il tecnico, per capire se ci sono le possibilità per andare avanti insieme. E chissà, anche fare un passo indietro e mettere nero su bianco.

In tutto questo, ovvio, ci sono anche le altre piste. Ma il Milan, anch’esso alla ricerca di un erede di Conceicao ormai ai saluti, sembra avere gli stessi obiettivi dei giallorossi. Non solo Allegri e Gasperini in orbita rossonera, ma anche Italiano, entrato nei radar da un po’ di tempo e che dopo la vittoria nella finale di Coppa Italia ha guadagnato punti e che viene visto con un occhio importanti dentro Milanello. E se davvero i rossoneri puntassero al tecnico del Bologna, è evidente che la Roma avrebbe strada libera per Allegri. O per Gasperini, se decidesse di lasciare. Insomma, non solo l’intreccio tra Saelemaekers e Abraham – che sembra ormai definito, comunque – ma pure quello per il nuovo allenatore.