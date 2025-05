Gasperini alla Roma, incontro per la firma dopo il rifiuto

La Roma giocherà domenica con il Milan, ma prima ci sono degli aggiornamenti sul possibile ingaggio di Gasperini.

Con la sconfitta subita lunedì scorso contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, visto il pari nello scontro diretto tra la Lazio e la Juve, la Roma ha perso l’occasione di essere da sola al quarto posto. I giallorossi, infatti, hanno adesso un punto di svantaggio dai biancocelesti e dalla ‘Vecchia Signora’.

La Roma, dunque, ha l’assoluto obbligo di battere domenica sera allo Stadio Olimpico il Milan per cercare di sperare ancora nella qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Il raggiungimento di un obiettivo del genere, ovviamente, per il club giallorosso sarebbe una manna sia dal punto di vista del bilancio che del prossimo calciomercato.

Ma in casa capitolina si sta parlando molto anche di chi prenderà il posto di Claudio Ranieri sulla panchina giallorossa. Tra i nomi accostati alla Roma bisogna sicuramente inserire quello di Gian Piero Gasperini. Proprio su quest’ultimo, tra l’altro, bisogna segnalare un importante aggiornamento.

Nuovo allenatore Roma, novità sul fronte Gasperini: ecco tutti gli ultimi aggiornamenti

Secondo quanto riportato dalla redazione del ‘calciomercato.it’, infatti, nei prossimi giorni il tecnico atalantino avrà un incontro nei prossimi giorni a Zingonia con i dirigenti dell’Atalanta. La società bergamasca, soprattutto la parte americana, avrebbe di fare di tutto per proseguire il proprio rapporto con Gian Piero Gasperini.

Ma per il momento, visto anche il suo annuncio dello scorso febbraio con cui ha annunciato che non rinnoverà il contratto con l’Atalanta in scadenza nel 2026, l’allenatore italiano starebbe prendendo tempo. Nel frattempo, dunque, su Gian Piero Gasperini non bisogna mai dimenticare l’interesse di tre club della nostra Serie A: dalla Roma ( che non hai mai abbandonato questa pista), passando per il Napoli e Juve, al Milan.