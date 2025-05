Chiesa ritorna in Serie A: formula al bacio e nuovo club

Le indiscrezioni riguardanti l’attaccante del Liverpool continuano a rimbalzare con una certa insistenza

In procinto di lasciarsi alle spalle una stagione caratterizzata da tante ombre e poche luci ma con almeno la medaglia al collo dopo aver inanellato la quinta presenza che gli serviva, per Federico Chiesa si prospetta un’estate densa di riflessioni.

Ai margini o comunque tutt’altro che centrale nel progetto tecnico di Arne Slot, il figlio d’arte potrebbe seriamente prendere in considerazione l’idea di cambiare aria per ritrovare stimoli e una maglia da titolare. Il rinnovo di Momo Salah e una campagna acquisti nella quale i Reds dovrebbero fare ancora una volta la voce grossa sono altri due temi da monitorare con estrema attenzione.

Così come le sirene che, in tempi e in modi diversi, sono ritornati ad accostare l’ex esterno offensivo della Juventus a svariati club di Serie A. Un tema – quest’ultimo – pronto nuovamente a decollare soprattutto se il Liverpool aprisse alla formula del prestito con riscatto condizionato e il giocatore entrasse nell’ordine di idee di accettare un contratto inferiore a quello attualmente percepito all’ombra della Kop, nell‘ordine dei 7,5 milioni di euro annui.

Chiesa di nuovo in Serie A: ‘scelta’ l’ipotesi Napoli, Milan e Roma KO

Che le porte della Serie A possano ritornare ad aprirsi per Chiesa è uno scenario che continua a calamitare indiscrezioni e suggestioni. A rincarare la dose – ultima ma assolutamente non per importanza – è The Athletic. Secondo l’autorevole fonte britannica, infatti, allo stato attuale della situazione l’eventuale Chiesa back nel campionato rappresenta un’ipotesi tutt’altro che aleatoria.

Finito anche in orbita Milan e Roma nei mesi scorsi, al momento sembra essere Napoli la destinazione più calda per il futuro di Chiesa. Il ragazzo – desideroso di riprendersi anche la maglia della Nazionale – è infatti uno dei nomi più chiacchierati della possibile campagna acquisti partenopea che, ringalluzzita dalla cessione di Kvara e da quella ormai imminente di Osimhen, si prospetta scoppiettante.

Pur ritornando a ‘battere’ la pista che porterebbe Chiesa a vestire la maglia Azzurra, The Athletic sottolinea però come sia necessario trovare una quadra che accontenta tutte le parti in causa. Il Liverpool, che non vuole assolutamente mettere a bilancio una minusvalenza dopo i 12 milioni più 3 di bonus sborsati nel corso della scorsa estate, e il diretto interessato. Un prestito con annesso aiuto da parte dei Reds nel pagamento dell’ingaggio del calciatore resta al momento la soluzione preferita dai club italiani. Nelle prossime settimane, in un senso o nell’altro, ne sapremo di più.