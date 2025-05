Firma scudetto, dal Napoli all’Inter: 35 milioni già accettati

Dal Napoli all’Inter, 35 milioni già accettati per la firma scudetto: le ultime di calciomercato coinvolgono anche la stessa Roma.

Con una lotta al vertice sempre più serrata e in grado di attirare nobili attenzioni, restano numerose le questioni con le quali gli addetti ai lavori dovranno fare i conti a partire dalle prossime settimane. Parallelamente alla corsa europea che sta continuando a coinvolgere anche la stessa Roma, infatti, la contesa scudetto, a differenza di quanto accaduto negli ultimi due anni, è tutt’altro che chiaramente delineata.

Ce lo ricorda bene quel solo punto di distanza intercorrente tra Napoli e Inter, certamente non snobbabile a due giornate dalla fine del campionato e in vista di un calendario che, per i rimanenti 180 minuti, sorride molto più alla squadra di Conte che a quella di Inzaghi. Mentre il primo dovrà vedersela con il Parma, gli attuali campioni in carica scenderanno in campo contro la Lazio, in occasione di una partita il cui esito importanti ripercussioni potrebbe avere anche ai fini della corsa europea su citata.

Intanto, dopo il doppio pareggio tra andata e ritorno di questa stagione, Napoli e Inter potrebbero essere protagoniste anche in estate anche sul fronte del calciomercato, distinguendosi per operazioni destinate a intrecciarsi sulle dinamiche di entrambe le squadre e le società.

Dall’Inter al Napoli, le ultime su Badiashile: 35 milioni e niente Roma

Con un Antonio Conte che rappresenta già il passato dell’Inter e che, a fine campionato, potrebbe rivelarsi una delle mine vaganti all’interno di quell’atteso valzer di panchine, anche i discorsi societari e dirigenziali sulle scelte in entrata e uscita iniziano a manifestarsi all’orizzonte.

Più specificamente, arrivano dall’Inghilterra novità di non poco peso circa le evoluzioni del mercato di difensori centrali del Chelsea. A Londra, da un lato, sono alla ricerca di profili che possano apportare modifiche a questo reparto; dall’altro, si valutano anche nomi in uscita, con Benoit Badiashile in cima alla lista. Il difensore francese, in passato accostato anche alla Juventus, piace a Napoli, Inter e Roma.

Come riporta ChelseaNews, infatti, oltre ai giallorossi, anche le attuali contendenti allo scudetto sono in una fase di interesse per Badiashile, del quale si parla come ben felice al Chelsea, ma altrettanto disposto a lasciare la capitale londinese, soprattutto alla luce della non più centrale posizione nelle rotazioni e nelle dinamiche di squadra. Per ora, non ci sono stati passi concreti e ufficiali, ma lo stesso Chelsea, al fronte di un’offerta all’altezza, non si farebbe remore nel venderlo: il prezzo fissato è di almeno 35 milioni di euro.