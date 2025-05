Juve e Napoli, sorpasso di ‘corto muso’: il sì è già arrivato

Incrocio bollente tra i bianconeri e gli Azzurri, pronte a far saltare il banco da un momento all’altro: l’ultimo colpo di coda

A prescindere da come finirà la stagione, quella che tra pochi giorni aprirà ufficialmente i battenti ha l’aria di configurarsi come un’altra sessione estiva di profondo cambiamento in casa Juventus. Le scelte di Cristiano Giuntoli – a cominciare dalla decisione di puntare su Thiago Motta per il dopo Allegri – non hanno affatto convinto.

La doppia esosa campagna trasferimenti sta continuando a calamitare non poche critiche non solo per le difficoltà di inserimento dei nuovi acquisti, ma anche per alcune cessioni (vedasi quella di Huijsen) apparse approssimative e poco funzionali. Da qui la scelta da parte della proprietà – e di Elkann in primis – di prendere di petto la situazione. Le tante voci riguardanti Antonio Conte, mai così vicino a ritornare sulla panchina della Juventus, vanno proprio in questa direzione.

Allo stato attuale della situazione, risulta piuttosto difficile anche solo sbilanciarsi sul futuro di Giuntoli che comunque, nel frattempo, sta provando a portare avanti le sue trattative sotto traccia. Tra i reparti finiti sotto la lente di ingrandimento del football director bianconero, non è un mistero, c’è soprattutto l’attacco.

Juventus e Napoli avvisate, bomba dall’Inghilterra: le ultime sull’attacco

Il sogno della Juventus per rinforzare il proprio reparto offensivo ha un nome e cognome: Victor Osimhen. Per riuscire a mettere le mani sull’attaccante nigeriano, però, i bianconeri saranno chiamati a trattare direttamente con il Napoli perché impossibilitati ad ‘usufruire’ della clausola rescissoria inserita nel contratto del nigeriano, valida soltanto per l’estero.

Ecco perché continuano a non essere pochi i profili finiti – direttamente o indirettamente – nel mirino della ‘Vecchia Signora’. Tra questi, occhio soprattutto a Jonathan David. L’attaccante canadese ha deciso di non rinnovare il suo contratto in scadenza con il Lille il 30 giugno e si sta guardando intorno alla ricerca della soluzione più congeniale per il suo futuro.

Sondato anche dall’Inter, David fa gola anche (e soprattutto) a diverse compagini di Premier League. Tra tutte, occhio ad Aston Villa e Tottenham che, secondo quanto riferito da L’Equipe, starebbero valutazione con estrema attenzione la possibilità di convincere l’attaccante con una proposta allettante. A tal proposito, per caratteristiche, costo dell’operazione e margini di adattamento, CaughtOffside definisce il possibile arrivo in maglia Spurs di David l’operazione ‘ideale’ per l’attacco. I colpi di scena restano comunque dietro l’angolo.