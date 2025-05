Conte alla Juventus, lo seguono in due: Napoli disperato

Il tecnico salentino sembra sempre più vicino al clamoroso ritorno a Torino: due ex fedelissimi potrebbero seguirlo

Qualcuno ha già provato ad immaginare il doppio scenario. Un Antonio Conte sommerso dall’abbraccio dei suoi giocatori, dello staff, dei tifosi che certamente invaderebbero il campo – sia che l’eventuale titolo arrivasse a Parma, sia che questo arrivasse a Napoli all’ultima giornata – e forse un po’ in imbarazzo per un addio che diventa sempre più probabile.

E poi, di contro, il gelo e il disagio nell’assorbire la delusione della piazza qualora i partenopei non riuscissero a portare a casa un titolo che fino ad una settimana fa sembrava essere saldo nelle proprie mani.

Cosa verrebbe rinfacciato a Conte – che prima di Monza-Napoli dello scorso 19 aprile ha davvero creato un terremoto nell’ambiente con delle dichiarazioni forti – se lo Scudetto fosse vinto dall’Inter? Le valigie, in un caso come nell’altro, sembrano pronte per essere chiuse. Si parte alla volta di Torino, per la seconda volta nella sua gloriosa carriera di allenatore.

I bookies ormai non hanno dubbi: il salentino sembra destinato a tornare in quella squadra, in quella città, che lo ha reso grande prima da giocatore e poi da tecnico. E che lui stesso, nella doppia veste, ha contribuito a far vincere. E da grande protagonista nel triennio da mister all’alba della presidenza Andrea Agnelli, salvo poi sbattere la porta ed andar via nel luglio 2014.

Conte, altri due bianconeri DOC lo raggiungono alla Juve

Come riferito stamane non solo da ‘La Gazzetta dello Sport’, ma anche da ‘Sportmediaset‘ e dall’esperto di mercato Matthijs Pog su X, John Elkann non avrebbe solo in mente di riportare a Torino l’allenatore che occupa il primo posto nel gradimento dei tifosi.

Nell’ottica di ‘juventinizzare‘ i quadri tecnico-dirigenziali del club, l’Ad di Exor strizza l’occhio alla ricomposizione, in giacca e cravatta e non più sul campo, della mitica BBC. Barzagli-Bonucci-Chiellini. La storia recente della ‘Vecchia Signora’, insomma.

L’ultimo, già inquadrato nel club come responsabile dei rapporti istituzionali del club, potrebbe presto essere raggiunto dai suoi vecchi compagni di reparto. Il tutto sotto l’abile regia di Antonio Conte, per giunta.

Andrea Barzagli, che ha già fatto parte dello staff di Sarri nella Juve del 2019/20, quella dell’ultimo scudetto dei nove di fila,

potrebbe assumere la guida di una formazione delle giovanili mentre Leo Bonucci, che ha recentemente espresso il desiderio di intraprendere la carriera di allenatore, potrebbe avere un posto proprio nello staff del tecnico salentino. Se, come già sottolineato, l’ex Capitano dovesse davvero tornare laddove tutto è iniziato. E da cui ricominciare. Fino alla fine, come dice lui stesso.