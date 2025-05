Ranieri l’ha già salutato: lascia la Roma per i bianconeri

Calciomercato Roma, il big saluta nonostante il rinnovo: tre squadre pronte all’offerta. E adesso anche il giocatore sa tutto

La stoccata di Claudio Ranieri ancora risuona a Trigoria. Il tecnico della Roma, durante la conferenza stampa in vista della sfida contro il Milan in programma domani sera all’Olimpico, ha risposto a una domanda su Hummels e Paredes.

I due, come sappiamo, sono usciti dai radar. E se il tedesco conosce già il suo futuro, visto che ha deciso di dire stop con il calcio, adesso è davvero in bilico quello del centrocampista argentino, che ha rinnovato come sappiamo per un altro anno – fino al 2026 – ma che non ha chiarezza su quello che farà la prossima stagione. Mancano due giornate alla fine del campionato e, come vi abbiamo riportato un paio di settimane fa, se Paredes giocasse un’altra partita, la Roma dovrebbe staccare un assegno al Psg di 2 milioni di euro. Probabilmente, anzi sicuramente, non c’è questo dietro le sue esclusioni. Ma Ranieri non lo vede più. E questo sì, è evidente.

Calciomercato Roma, addio Paredes: ci sono tre squadre

“Senza di loro cosa abbiamo fatto nelle ultime 9 partite? Vinto“, ha risposto Sir Claudio – alla sua ultima da allenatore all’Olimpico – a specifica domanda sui due citati prima. E, questa mattina Il Messaggero in edicola parla di un addio possibile.

Boca, Santos e Al Shabab sarebbero le tre squadre interessate al centrocampista argentino che, come sappiamo, perché lo ha detto chiaramente anche lui e perché nello scorso gennaio sembrava ad un passo dal salutare, chiuderà la sua carriera a casa sua, in Argentina, dove tutto è iniziato, con la maglia del Boca. Potrebbe esserci un passaggio nelle prossime settimane, o potrebbe essere qualcosa da fare magari a nei prossimi anni, prima di un passaggio in Arabia per rimpolpare il conto in banca. Chissà, non lo sapremo fin quando non ci sarà una comunicazione ufficiale. Ma l’addio al giallorosso sembra più vicino che mai, adesso.