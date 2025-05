Reijnders via dal Milan: rilancio e chiusura lampo

Reijnders, cifra clamorosa e addio immediato al Milan: il rilancio genera subito la chiusura lampo. Le ultime di calciomercato tra le fila rossonere.

La stagione volge ormai al termine e si appresta a regalare non poche emozioni finali, alla luce delle sentenze ancora in sospeso che gravano sul futuro di tante squadre, Roma inclusa. La squadra di Claudio Ranieri, come noto, è nel pieno di un’inattesa corsa Champions che ha ridato speranza e aspettative ai giallorossi in questa fase finale di campionato, grazie al filotto di 19 risultati utili consecutivi maturato da Dovbyk e colleghi, fermati, anche con polemiche, dall’Atalanta lunedì scorso in quel di Bergamo.

Ciò non ha cancellato del tutto le rimanenti speranze dei giallorossi di approdare alla massima competizione continentale, al netto della solita consapevolezza di dover fare i conti con le ingerenze di tante altre squadre e la necessità di non perdere ulteriore terreno in queste ultime due giornate di campionato.

Nella serata di domani, nello specifico, la Roma ospiterà il Milan di Conceicao, reduce dalla sconfitta in Coppa Italia col Bologna, in una gara che si appresta ad essere contraddistinta anche da numerose assenze.

90 milioni per Reijnders, il Milan ha già risposto: affondo dal Manchester City

Queste ore, però, stanno restituendo una certa attenzione da plurimi punti di vista anche sul fronte calciomercato. Roma e Milan, oltre ad essere coinvolte nella su citata corsa europea e nella ricerca di nuove soluzioni in panchina, sono altresì ben consapevoli di poter andare incontro a molteplici novità anche sul fronte campagna acquisti.

Nello specifico, gli addetti ai lavori di Via Aldo Rossi dovranno prossimamente fronteggiare anche gli interessi giungenti per Tijjani Reijnders, qualitativo centrocampista a Milano da ormai quasi due anni e salito in cattedra con sempre più veemenza, a partire dalla gestione Pioli in poi.

Su di lui, TeamTalk riferisce di interessi concreti da parte del Manchester City, che avrebbe avanzato un’offerta di circa 60 milioni di euro per il rossonero. Immediata, si legge, la presa di posizione del Milan, che dice di valutarlo a tutt’altro prezzo, assestantesi sui 90 milioni di euro. Il club rossonero, dal proprio canto, sarebbe altresì intenzionato a cedere Reijnders, purché alle giuste condizioni. Il report parla a tal proposito di una nuova offerta in arrivo, di circa 70 milioni di euro, destinata altresì ad essere declinata, perché ancora lontana dalla valutazione, inamovibile, del Milan.