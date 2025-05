Calciomercato Roma, fattore Friedkin: ‘scambio’ tra bomber

Il valzer delle punte è pronto a prendere definitivamente piede. L’intreccio coinvolge in modo importante anche i giallorossi

Benché alle trattative di mercato ci sia tempo e modo di pensare nel corso delle prossime settimane che si preannunciano assolutamente roventi, a calamitare l’attenzione mediatica sono ancora una volta le indiscrezioni riguardanti il futuro degli attaccanti. Ne sa qualcosa la Roma che si appresta a varare un nuovo restyling importante del proprio reparto offensivo.

Dopo aver provato a capire i margini di manovra per l’acquisto di un nuovo ‘ariete’ d’area di rigore a gennaio, Ghisolfi sta già riannodando i fili di discorsi mai realmente interrotti. Uno dei primi nodi che il dirigente francese sarà chiamato a sciogliere – ad esempio – è legato al futuro di Tammy Abraham. Il bomber inglese non sarà acquistato a titolo definitivo dal Milan e farà ritorno nella Capitale. Solo per poco, però, visto che l’ex attaccante del Chelsea ha espresso a chiare lettere la volontà di cambiare aria. A tal proposito, in tempi e in modi diversi alcuni club di Premier League stanno continuando a monitorare la situazione pur non avendo ancora affondato il colpo.

Calciomercato Roma, dalla Turchia: maxi intreccio in attacco, dipende tutto da Abraham

Quello di un possibile ritorno nel Campionato d’Oltremanica rappresenterebbe effettivamente lo scenario privilegiato da Abraham il cui entourage, comunque, ha cominciato a guardarsi intorno alla ricerca di soluzioni concrete per il suo assistito.

L’ultima traccia porta direttamente in Turchia. Nell’esaminare i possibili colpi in entrata nel Besiktas, infatti, ‘Fanatik’ ha rincarato la dose in merito all’interessamento del club bianconero proprio per l’attaccante inglese. Come si legge, la squadra turca sarebbe già andata oltre i primi sondaggi esplorativi muovendo passi di un certo tipo anche con la Roma per provare a smussarne la posizione in merito alla valutazione del cartellino. Un tema da non trascurare – però – riguarda l’ingaggio di Abraham che si attesta attorno ai 4,5 milioni di euro netti a stagione.

Ecco perché, tra costo del cartellino e richieste del calciatore, il Besiktas sta provando a capire i reali margini di manovra pur tenendo svariate piste. Un altro profilo finito nell’agenda del club turco per l’attacco è infatti quello di Beto. L’attaccante dell’Everton, accostato anche alla Roma nei mesi scorsi, sta seriamente prendendo in considerazione l’idea di cambiare aria.

Falcidiato da diversi infortuni, l’ex attaccante dell’Udinese si appresta comunque a chiudere una stagione da 12 reti e un assist. Numeri che stuzzicherebbero e non poco il Besiktas che – ribadiamolo – non ha ancora preso una decisione definitiva sul da farsi.