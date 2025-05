Inzaghi lascia l’Inter dopo la finale: ha già preso il volo

Inzaghi ha già preso il volo, lascia subito l’Inter dopo la finale di Champions League. Le ultime clamorose cifre relative alla panchina nerazzurra.

Tanti aspetti e questioni portano tante squadre del nostro campionato a trovarsi in una fase di profonde valutazioni già in queste settimane, intensissime sul fronte sportivo ma altresì destinate a portare gli addetti ai lavori al ponderare decisioni di non poco conto in vista del prossimo futuro.

Ce lo restituisce bene quell’insieme di situazioni che sta riguardando anche la stessa Roma in questi mesi, contraddistinti da un’assenza totale di notizie certe circa il nome del prossimo allenatore e da una consequenziale incertezza su un valzer di panchine destinato a intrecciarsi con tante altre realtà italiane e non solo.

Oltre alla Roma, infatti, sono numerose le squadre destinate a poter cambiare allenatore nella prossima parentesi progettuale, alla luce di scadenze di contratti e situazioni che lasciano ormai intravedere margini per una rottura definitiva dei rapporti. Tra le varie, si segnala anche la questione relativa alla panchina del Napoli, con quella mina vagante Antonio Conte, la cui posizione non è stata ancora disambiguata e la cui permanenza alla corte di De Laurentiis potrebbe interrompersi anzitempo, al termine di una stagione fin qui più che positiva e importante.

Inzaghi e l’addio all’Inter, le quote parlano chiaro: triplice panchina in Premier League

Intanto, non mancano notizie e indiscrezioni anche su altri scenari, con la posizione dello stesso Inzaghi in grado di giustificare attenzioni e avances nei suoi confronti da parte di tante squadre di caratura internazionale. Il mister dell’Inter si è distinto in questi anni per un lavoro magistrale, come ricorda la vittoria dello scudetto e la corsa in Serie A in un campionato che, al netto di qualche rammarico, sta ancora tenendo accesa una fiamma di speranza per il tricolore.

L’appuntamento più importante, per ora, è quello del prossimo 31 maggio, quando nella bellissima Baviera Thuram e colleghi sfideranno il PSG di Luis Enrique nella seconda finale europea raggiunta dalla squadra di Inzaghi nell’ultimo biennio. Dopo quattro anni a Milano, nello specifico, le agenzie di scommesse inglesi iniziano a puntare anche su scenari di addio all’Inter e alla Serie A da parte dell’ex Lazio.

Nello specifico, tra gli scenari considerati, si segnalano quelli di un approdo a squadre come Arsenal, Tottenham o Manchester United. Il primo e l’ultimo caso sono valutati, rispettivamente, quattro e quindici volte la posta in palio. Ancora più improbabile, almeno in termini numerici, un ipotetico approdo sulla panchina londinese, evento quotato a cifre comprese tra le undici e le ventiquattro volte l’importo scommesso.