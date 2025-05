La firma non basta, panchina Roma: offerta clamorosa

Il tema riguardante la panchina giallorossa è più caldo che mai: è successo tutto dopo la firma del contratto. Ecco i dettagli

A poche ore dal fischio d’inizio del match dell’Olimpico tra Roma e Milan, l’attenzione dei giallorossi non può non essere rivolta ad una gara di nevralgica importanza per il cammino degli uomini di Ranieri. Benché sia stata frenata dal passo falso di Bergamo, Shomurodov e compagni continuano infatti a sognare un piazzamento in Champions League che fino a poche settimane fa era considerato una chimera.

Nel frattempo a prendersi le luci della ribalta da un punto di vista mediatico sono anche (e soprattutto) le indiscrezioni riguardanti il futuro della panchina della Roma. E non potrebbe essere altrimenti visto che, dopo aver memorizzato la decisione di Ranieri di continuare la sua esperienza nella famiglia giallorossa sotto un’altra veste, i Friedkin non hanno ancora ufficializzato chi sarà l’erede di Sir Claudio. I profili accostati nelle ultime settimane non sono pochi ma, almeno per il momento, la Roma non sembra aver ancor sciolto le riserve.

Nuovo allenatore Roma: proposta a sorpresa, ecco cosa sta succedendo

Le quotazioni di Gasperini – come vi abbiamo anticipato – sono in drastica ascesa. Tuttavia, il tecnico dell’Atalanta non ha ancora dato il suo benestare definitivo ad un’operazione che non faticherebbe affatto a decollare. Con Fabregas che ha ormai annunciato la sua permanenza al Como e con l’opzione Farioli mai seriamente rilanciata, i profili di Sarri e di Allegri continuano a restare sullo sfondo, sia pur da una posizione più defilata.

Tuttavia, come dicevamo, i colpi di scena sono dietro l’angolo. Del resto, i Friedkin ci hanno abituato negli ultimi anni – soprattutto nella scelta degli allenatori – a pescare il cosiddetto coniglio dal cilindro. La lista degli allenatori in lizza per la panchina della Roma potrebbe dunque arricchirsi di nuovi pretendenti. È quanto suggerisce Ivan Zazzaroni nel suo editoriale per il ‘Corriere dello Sport’ all’interno del quale – tra i tanti temi affrontati – si parla anche di una proposta per certi aspetti clamorosa fatta recapitare alla Roma.

Secondo Zazzaroni, infatti, benché abbia recentemente rinnovato il suo contratto con la Fiorentina fino al 2027, stando a spifferi di corridoio Palladino sarebbe stato proposto proprio alla Roma. Complice anche l’eliminazione dalla Conference League e più in generale un’ultima parte di stagione di chiaroscuro, l’ex tecnico del Monza starebbe calamitando non poche indiscrezioni: la sua permanenza all’ombra della Fiesole nuovamente in discussione? Ne sapremo di più nel corso dei prossimi giorni.